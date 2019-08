Brecha salarial, el desafío para lograr la equidad de género en Latinoamérica

La vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez (c), habla junto a la fundadora de ALL Ladies League, Women Economic Forum y Bioayurveda, Harbeen Arora (i), y a la directora de WEF Latinoamérica & fundadora de She Is Foundation, Nadia Sánchez (d), este jueves durante la inauguración del Women Economic Forum en Cartagena (Colombia). EFE