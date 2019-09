Brufau cree que ataque a Arabia Saudí "no beneficia ni a Repsol ni a nadie"

El presidente de Repsol, Antoni Brufau, ha asegurado este martes que el ataque a refinerías de Arabia Saudí, que ha provocado una caída en la producción de petróleo, "no beneficia ni a Repsol ni a nadie", y ha confiado en que la situación se estabilizará pronto.

Tras presentar en Barcelona la Cátedra Repsol de Transición Energética, que han creado la Fundación Repsol y la Universidad de Barcelona, Brufau se ha referido a la repercusión de lo sucedido en Arabia Saudí sobre el sector petrolero.

Preguntado por si esta crisis puede beneficiar a Repsol a corto plazo, Brufau ha comentado que el hecho de que un atentado "interrumpa la producción y el suministro no beneficia a nadie".

Y es que, según ha añadido, puede que los precios del petróleo suban al inicio, pero "luego volverán a ponerse en su sitio".

"Tener un precio del crudo que no responda a los básicos del negocio no es bueno. Prefiero que las cosas estén muy estables y que el precio se mantenga donde tiene que estar", ha añadido Brufau, para quien "a largo plazo esto no va bien a nadie", ha remarcado.