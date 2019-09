Brufau (Repsol): "Sin empresas y sin industria, un país no tiene futuro"

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado este lunes en el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que los políticos "tienen que entender" que sin empresas y sin industrias, los países "no van a tener futuro".

Brufau ha recalcado que, sin empresas, "no hay ciencia, no hay tecnología, no hay buenas universidades y no hay empleo de calidad".

En este sentido, el presidente de Repsol ha instado a los empresarios a hacer un llamamiento a los políticos para que apoyen el mundo empresarial porque sin la industria "un país queda vacío de contenido".

Brufau ha señalado la implicación política con los empresarios como una de las razones por las que otros países, como los anglosajones o los asiáticos, experimentan un mayor crecimiento que los iberoamericanos.

El presidente de Repsol también ha añadido la formación básica, que "no ha cambiado en los últimos treinta años" y en la que considera que aún hay mucho que mejorar, así como la necesidad de una mayor transparencia en empresas e instituciones o la necesidad de un sistema financiero que incentive a los empresarios para crecer.

En este contexto, Brufau ha declarado que una empresa debe buscar las oportunidades y asumir los riesgos que da la globalización porque "siempre los costes de la globalización van a ser menores que los beneficios".