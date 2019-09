El presidente de Repsol pide dejar la transición energética en manos de científicos en la presentación de una cátedra financiada por la petrolera

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido este martes dejar la transición energética en manos de tecnólogos y científicos para que sean ellos los que pongan la sociedad en un mundo mejor: "Neutralidad tecnológica y conocimiento científico son los puntos clave de este camino".

Así se extrae de su intervención durante la inauguración de la primera Cátedra Repsol de Transición Energética, que ha tenido lugar en la Universitat de Barcelona (UB), y que la compañía quiere extender a otras universidades. Brufau ha sostenido que con la cátedra quieren apoyar y reforzar un debate riguroso y científico sobre la energía, la transición energética y el cambio climático.

La Fundación Repsol ya tiene una Cátedra Repsol en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y otra Cátedra en la Universidad Politécnica en Cartagena a las que dedicó 71.693 euros en becas y financiación de investigaciones en 2018, según recoge la memoria de la fundación de ese año.

En su intervención, el presidente de Repsol ha señalado que es necesario ser conscientes de que el mundo es global a la hora de tomar medidas para la transición energética, ya que se trata de mejorar el mundo y no una región del mundo determinada.

"La industria y la sociedad son globales y no valen medidas exclusivas para una región que no tenga en cuenta la totalidad del planeta. Cuidado con las actuaciones por la fuga de empresas", ha alertado, añadiendo que no se puede prohibir a otros países que generen electricidad con carbón.

China e India

Brufau ha afirmado en este sentido que si Europa deja de generar emisiones contaminantes de CO2, lo harán China e India en su lugar, quienes se prevé que en 2050 generen la mitad de emisiones del planeta.

También ha insistido en que, como compañía, están absolutamente comprometidos con la transición energética, y ha alertado de que, para que al final del siglo XXI la temperatura planetaria no aumente más de dos grados, se tendrán que hacer muchas cosas tanto en el corto como en el largo plazo.

"Hay muchas cosas que se pueden hacer hoy para reducir el impacto del consumo de los combustibles fósiles. La primera es la eficiencia energética, que pasa por tener mejor movilidad, mejores edificios y todo tipo de cosas", ha detallado.

Sin embargo, considera que no es suficiente para un horizonte de 30 años vista y que se deben hacer más cosas: "Aquí hay un planteamiento muy importante: ¿Qué debe hacer la ciencia, el planeta o la tecnología?".

Brufau también ha señalado que le parece bien que la joven activista sueca Greta Thunberg influya sobre el clima pero, según él, esto lo debería estar haciendo la universidad y no una chica de 16 años: "Me parece bien que influya, pero cuidado con el respeto a la ciencia y a la tecnología".

Contra la financiación proveniente de Repsol

Justo al empezar el acto, cinco jóvenes con banderas del movimiento ecologista 'Extinction Rebellion' se han levantado de sus sillas para boicotear el inicio del acto con una acción reivindicativa, en la que han leído una manifiesto y han criticado que Repsol "financie" cátedras mientras extrae materiales fósiles.

Para Brufau, esta actuación da sentido a la cátedra porque --ha argumentado-- se trata de tener organismos como universidades y compañías "responsables como Repsol" que expliquen al planeta la importancia de los combustibles.

"Si no hubiera el desarrollo que ha habido, seguramente no estarían aquí, con la capacidad de expresar su opinión. Mi puerta está abierta. No se trata de gritar, sino de venir a hablar", ha añadido.