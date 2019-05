Bruselas multa con 1.068 millones a Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y al banco japonés Mitsubishi UFJ por carteles en el mercado de divisas

La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.000 millones de euros a los bancos Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y el banco japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra británica.

La entidad financiera UBS también participó en los dos pactos, pero no ha sido multada por el Ejecutivo comunitario por revelar a las autoridades europeas la existencia de los dos carteles, según ha informado la institución en un comunicado.

En concreto, Bruselas ha impuesto una multa conjunta de 811.197.000 euros a Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan por participar en un cartel que denominaron 'Trío de Banana-Split' (Three Way Banana Split). Además, ha multado con 257.682.000 euros a Barclays, RBS y MUFG por participar en un segundo cartel llamado Essex Express.

"Estas decisiones mandan una señal clara de que la Comisión no tolerará comportamientos colusivos en ningún sector de los mercados financieros. El comportamiento de estos bancos dañó la integridad del sector a expensas de la economía europea y los consumidores", ha subrayado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La investigación de la Comisión reveló que algunos comerciantes individuales a cargo de las operaciones de cambio al contado de divisas de estas monedas en nombre de los bancos relevantes intercambiaron información confidencial y planes de negociación, y ocasionalmente coordinaron sus estrategias de negociación a través de varias salas de chat en internet.

Los comerciantes, que eran competidores directos, solían iniciar sesión en salas de chat multilaterales en las terminales de Bloomberg durante toda la jornada laboral y tenían conversaciones extensas sobre diversos temas, incluidas actualizaciones recurrentes sobre sus actividades comerciales.

La investigación de la Comisión reveló la existencia de dos infracciones separadas en relación con el comercio al contado de divisas: La infracción Three Way Banana Split abarca las comunicaciones en tres salas de chat diferentes y consecutivas (Three way banana split / Two and a half men / Only Marge) entre comerciantes de UBS, Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan. La infracción comenzó el 18 de diciembre de 2007 y finalizó el 31 de enero de 2013.

Por otro lado, la infracción de Essex Express abarca las comunicaciones en dos salas de chat (Essex Express 'n the Jimmy y Semi Grumpy Old men) entre comerciantes de UBS, Barclays, RBS y Bank of Tokyo-Mitsubishi (ahora MUFG Bank). La infracción comenzó el 14 de diciembre de 2009 y finalizó el 31 de julio de 2012.

La Comisión explica que en la infracción de Three Way Banana Split, todos los bancos involucrados se beneficiaron de la reducción de sus multas por su cooperación con la investigación de la Comisión. Las reducciones reflejan el momento de su cooperación y la medida en que las pruebas que aportaron ayudaron a la Comisión a demostrar la existencia del cartel en el que estaban involucrados.

En la infracción de Essex Express, todos los bancos, excepto uno, se beneficiaron de la reducción de sus multas por su cooperación con la investigación de la Comisión. Las reducciones reflejan el momento de su cooperación y la medida en que las pruebas que aportaron ayudaron a la Comisión a demostrar la existencia de los cárteles en los que estaban involucrados. MUFG Bank (anteriormente Bank of Tokyo-Mitsubishi) no solicitó clemencia.