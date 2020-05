Bruselas defiende que los créditos del MEDE son una "oportunidad", pero corresponde a los países decidir

"Seguro que es una oportunidad para los Estados miembros, lo discutimos durante 16 horas en el Eurogrupo y no lo habríamos hecho si no estuviéramos convencimos de que es una oportunidad", ha expresado el italiano en la rueda de prensa en la que ha presentado las nuevas previsiones económicas del Ejecutivo comunitario.

Gentiloni ha señalado que los socios comunitarios se financian a "diferentes tipos de interés" y esto es lo que hará que estén "más o menos interesados". En este sentido, ha apuntado que los créditos del MEDE serán una "oportunidad" para aquellos que tengan más dificultades para financiarse en los mercados.

Los ministros de Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) acordaron utilizar 240.000 millones de euros del MEDE para dar préstamos a los países europeos que lo soliciten de hasta el 2% de su PIB. A diferencia de las líneas de crédito que ya existen, los nuevos préstamos no llevarían aparejadas condiciones macroeconómicas, aunque sólo podrían ser utilizadas para financiar costes sanitarios directos o indirectos.

Pero todavía quedan por cerrar y acordar todos los detalles de estas líneas del fondo europeo de rescates vinculadas a la pandemia y Gentiloni ha detallado que Bruselas presentará al Eurogrupo este viernes un "paquete" con los criterios de elegibilidad y análisis de la deuda pública que será "positivo" para todos los Estados miembros.

En este sentido, el comisario de Economía ha asegurado que el diseño final de estos préstamos respetará el acuerdo a nivel de ministros y de jefes de Estado de que la condicionalidad no será la "tradicional" en estos préstamos y su alcance estará "muy restringido" a los gastos sanitarios.

ESPAÑA NECESITA GASTAR

Sobre el caso concreto de España, para cuya economía la Comisión prevé un desplome del 9,4% este año, Gentiloni ha defendido que España y el resto de países deben enfrentarse a las consecuencias de la pandemia aumentando el gasto porque, de lo contrario, el impacto sería mucho mayor.

"No es habitual que el comisario de Economía invite a los países a gastar pero ese ha sido el caso de este par de meses. Las consecuencias de no gastar o no intervenir habría sido peor", ha justificado el italiano.

"Tenemos un periodo para recuperar la ruta adecuada", ha señalado Gentiloni en referencia a la etapa posterior al confinamiento social. "Pero enfrentarse a la crisis y especialmente al riesgo de pérdida de empleo es absolutamente necesario", ha insistido.

Gentiloni ha recordado que España está entre los países más afectados por la Covid-19 y también por su impacto económico. De hecho, ha asegurado que Bruselas trabaja "duro" para que la actividad turística, de gran importancia en España, pueda reanudarse en parte este verano.

"Tenemos que trabajar para garantizar que el turismo sobreviva al verano a pesar del hecho de que lo hará en diferentes condiciones con respecto al último verano", ha expuesto, para después detallar que esta cuestión será una de las que abordará el Ejecutivo comunitario en su reunión de la próxima semana.