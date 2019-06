Bruselas descarta que un mismo alimento tenga peor calidad en los países del Este de la UE

El informe, elaborado por el Centro de Investigación Conjunta (JRC, por sus siglas en inglés) concluye que "no existe un patrón geográfico coherente" en relación con el uso de un mismo envase o similar para productos con composiciones diferentes.

Además, señala que la diferencia en la composición de los productos que se han analizado "no constituye necesariamente una diferencia en la calidad de los productos".

En la investigación se evaluaron 1.380 muestras de 128 productos alimenticios diferentes procedentes de 19 Estados miembros, entre ellos España. No obstante, el propio Ejecutivo comunitario ha advertido de que la muestra "no es representativa de la gran diversidad de productos presentes en el mercado de la UE".

Así, el informe apunta que la composición coincidía con la presentación de los productos en la mayoría de los casos. En concreto, el 23% de ellos tenía una parte frontal del envase idéntica y una composición también idéntica, mientras que en el 27% se indicaba una composición diferente en distintos países con una parte frontal también diferente.

Sin embargo, el 9% de los productos que se presentaban como idénticos en toda la UE tenía una composición distinta: la parte frontal de su envase era idéntica, pero su composición era diferente. Otro 22%, por otro lado, contaba con una parte frontal del envase similar, pero su composición variaba.

"Los resultados son desiguales. Si bien me alegro de que no encontraran indicios de una división entre el Este y el Oeste en cuanto a la composición de los productos, me preocupa que hayan descubierto que hasta un tercio de los productos analizado tengan composiciones diferentes aunque sus marcas eran idénticas o similares", ha destacado el comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, el húngaro Tibor Navracsis, que también es responsable del JRC.

Bruselas ha instado a las autoridades nacionales competentes a llevar a cabo los análisis necesarios para detectar prácticas ilegales en materia de protección de consumidores utilizando la metodología armonizada que ha desarrollado para este estudio el Centro de Investigación Conjunta.