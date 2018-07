Bruselas lanza la vigilancia "reforzada" de la economía griega tras el rescate

La puesta en marcha de una vigilancia reforzada sobre la economía helena fue acordada por los ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en la reunión de finales de junio en Luxemburgo en la que dieron carpetazo a ocho años de rescates a Atenas. El Gobierno de Alexis Tsipras se comprometió entonces a completar las reformas acordadas con sus acreedores en el marco del programa.

Este modelo de supervisión implica misiones trimestrales a Grecia con el objetivo de "detectar riesgos lo antes posibles" y permitir la adopción de medidas para hacerlos frente "en una fase temprana". La institución comunitaria encargada de esta vigilancia será la Comisión Europea, que elaborará informes después de cada visita al país heleno.

Sin embargo, también contará con la colaboración del Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Fondo Monetario Internacional (FMI) participará "cuando proceda", según ha explicado Bruselas en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha destacado que se trata de un marco "sólido" de supervisión que permitirá seguir "de cerca" la situación y la evolución económica, presupuestaria y financiera de Grecia. Bruselas también ha remarcado que "facilitará el retorno de Grecia a una situación normal en la que pueda fijar sus propios objetivos estratégicos" y mantendrá "una senda de actuación prudente".

"Esa senda debe preservar los objetivos de las reformas fundamentales adoptadas bajo el programa del MEDE. No implica nuevos elementos o compromisos de reforma", ha puntualizado la Comisión Europea.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha destacado que Grecia ya está en condiciones de "valerse por si misma", pero ha añadido que "eso no significa que deba quedarse sola".

"Europa mantendrá su compromiso de apoyar al país, al igual que la Comisión Europea. La supervisión reforzada no es un cuarto programa: no implica nuevos compromisos o condiciones. Se trata de un marco para favorecer la finalización y aplicación efectiva de las reformas en curso. ¿Por qué es tan importante? Porque la recuperación de Grecia no es un evento: es un proceso", ha manifestado.