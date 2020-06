CCOO apela a la serenidad y la cautela tras la inyección de liquidez para Renault

El sindicato CCOO ha apelado a la serenidad y cautela ante el futuro de Renault, "sin echar las campanas al vuelo, puesto que todo no está conseguido", ante la noticia de que la multinacional ha logrado liquidez por 5.000 millones de euros, merced al aval del Gobierno francés, que es accionista.

En un comunicado, CCOO en Renault España ha incidido que su objetivo es que garantice el empleo y la estabilidad social, después de que el pasado 29 de mayo el grupo francés anunciara una reducción de costes y una reestructuración de la actividad que supondrá suprimir 14.600 empleos, 4.600 en Francia, y el resto por decidir.

El sindicato ha recordado que "en Renault España por ahora no habrá reestructuración de la actividad en nuestras factorías, y se mantendrán los proyectos.

"Esto ha provocado cierta relajación entre la plantilla, pero cuidado, los capitanes a posteriori, ya viendo salvadas las factorías españolas, vuelven a su discurso, esto es una estrategia de Renault para recortarnos en el convenio que se negociará a finales del presente año", han dicho desde CCOO.

Pero para CCOO "esta decisión del Grupo Renault respecto a España no se debe a la proximidad de la finalización del convenio, sino a la profesionalidad y la entrega de sus trabajadores y trabajadoras, y al compromiso de esta organización, que, en anteriores convenios, planes industriales, acuerdos y desacuerdos con la dirección de la empresa han posibilitado que actualmente seamos unas de las factorías y redes comerciales más competitivas del grupo en el mundo".

No obstante, CCOO ha sostenido que no se pueden quedar con los brazos cruzados y esperar, y se debe "seguir avanzando para preparar el futuro, no solo de Renault, que también, sino de la industria del país, demandando a los gobiernos centrales, autonómicos, al resto de organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y al tejido social en su conjunto que la industria es un pilar fundamental que proteger y defender si queremos salir reforzados de esta crisis".

"Por eso, en CCOO tenemos claro que ese es el camino que hay que recorrer, tarea que no va a ser fácil, pero pondremos todo nuestro empeño en mejorar el futuro de la industria española y en nuestro caso particular, del futuro de las plantas de Renault en España, que nos volverá a dar más alegrías", han señalado.