La CEOE no ve fácil pactar un ERTE en días sin ver la propuesta final del Gobierno

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en que es difícil pactar antes del martes la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de junio, sin haber visto la propuesta final del Gobierno.

"Estamos negociando. No digo ni que sí, ni que no, sólo que no es fácil. Es difícil que se tome una postura cuando no tenemos el papel", ha señalado Garamendi en una rueda de prensa para la presentación de una cumbre de líderes empresariales que se celebrará la próxima semana.

El presidente de la patronal ha dicho que "los papeles de la CEOE están, de los sindicatos están, pero no he visto los del Gobierno", por lo que ha reiterado que es "muy difícil" llegar a un acuerdo para que sea aprobado en el Consejo de Ministros del próximo martes, tal como tiene previsto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La propuesta de la patronal sigue siendo extender las condiciones excepcionales de los ERTE hasta final de año "para trabajar de forma ordenada".

Garamendi ha puntualizado que la intención de la patronal es seguir trabajando y llegar a muchos acuerdos para defender la economía española y hacer que las empresas sigan trabajando y protegiendo a los trabajadores.