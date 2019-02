La CEOE rechaza el decreto laboral "electoral", que no les deja "diálogo"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado este lunes las formas en las que el Gobierno ha planteado cambios laborales por la vía del Decreto Ley, que ha tachado de "electoral" y de "contrato de adhesión" que no les deja "estar en la palabra o en el diálogo social".

Antes de intervenir en Sevilla en un desayuno de trabajo con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, Garamendi ha dicho a los periodistas: "no es que se llegue a un acuerdo o no, lo que no se puede es plantear un diálogo social y que te manden un papel el viernes y que el miércoles te digan que el viernes va a ir un decreto ley".

A su juicio, "eso no es un diálogo social", un diálogo social es hablar y es dialogar y la diferencia entre un proyecto de ley y un decreto ley es que en un proyecto de ley existe "la capacidad de audiencia" para explicar y se pueden cambiar las cosas y un decreto ley "es un contrato de adhesión donde aquí esta la norma y ésta es la que era", ha añadido, para destacar que el Gobierno ha presentado esta norma y verán "qué hace el viernes".

"No podemos compartir en absoluto un decreto ley electoral ", ha insistido Garamendi, quien ha rechazado entrar en el contenido del documento, ya que "hay cantidad de cosas" en las que pueden estar de acuerdo y otras que no, pero lo que no pueden "bajo ningún concepto" es que no se les deje "estar en la palabra o en el diálogo social".

Ha abogado por hablar de todo cuando se decida hacerlo, pero no se puede plantear decretos en los que no se da "derecho de audiencia", dando un plazo de dos días para decidir si gusta o no lo planteado en el documento.