La CIC, acusación popular en caso de tarjetas "black", ve justa la sentencia

El presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Gonzalo Postigo, sindicato de cajas de ahorro que ejerció la acusación popular en el caso de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, cree que la sentencia, confirmada hoy por el Tribunal Supremo, es "justa" pese a que omite administración desleal.

El alto tribunal ha confirmado hoy la sentencia de febrero de 2017 de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que condenó a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa, ya fallecido, y Rodrigo Rato, a seis años y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, por apropiación indebida a través del sistema de las tarjetas "black".

En declaraciones a Efe, Postigo entiende que la sentencia del Supremo, que ha ratificado el dictamen de la Audiencia Nacional, es justo aunque lamenta que no reconozca el delito de administración desleal, "que para nosotros existió".

Por ello, el sindicato emprenderá nuevas acciones legales, ya que hubo sindicalistas de CCOO y UGT con tarjetas "black" que negociaron dos convenios colectivos de cajas de ahorro, "en los cuales se perdieron derechos que los trabajadores no han recuperado".

El sindicato se opondrá a cualquier eventual petición de suspensión cautelar de penas, en el caso de que se presente algún recurso.

Para Gonzalo Postigo, la CIC ha demostrado a los trabajadores que "si se quiere, con voluntad y mucho esfuerzo", todo es posible, en relación a la condena al exvicepresidente del Gobierno, algo que parecía impensable hace unos pocos años.

Este es "nuestro 'Yes we can'", añade, y el de ·todos los que han creído en nosotros".