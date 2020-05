CNMC avala el acuerdo de 10 años de Adif y Renfe para operar tras la liberalización

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este jueves el acuerdo marco de Adif Alta Velocidad (AV) con Renfe Viajeros para operar el transporte ferroviario tras su liberalización el próximo 14 de diciembre y que tendrá una duración de 10 años.

La decisión se produce apenas un mes después de que el organismo frenara el acuerdo en virtud de la Ley del Sector Ferroviario, que limita los plazos de vigencia a cinco años salvo causas excepcionales; sin embargo, la nueva información aportada por Renfe "acredita" que el plan cumple con los requisitos para la prórroga.

Según explica la CNMC, la documentación de Renfe "recoge detalladamente la flota y la inversión que realizará para prestar servicio en la capacidad marco comprometida con Adif", a diferencia de la inicialmente comunicada, que se correspondía con su plan global de prestación de los servicios de alta velocidad.

Es decir, no desglosaba ni especificaba la información correspondiente a los corredores y servicios objeto de asignación, motivo por el que el supervisor no pudo aprobar el acuerdo marco el pasado 6 de abril.

Ahora, la nueva información acredita que el contrato de prestación de obligaciones de servicio público (OPS), que finaliza en 2027 y puede ser prorrogado hasta 2032, requiere numerosos surcos en la red de alta velocidad para prestar los servicios Avant.

En este sentido, la CNMC recuerda que a partir de 2023 se debe sacar a concurso la prestación de los servicios sujetos a OSP, por lo que solicita a Adif que aplique la normativa para modificar, si fuera necesario, la capacidad adjudicada a Renfe y evitar que el acuerdo restrinja la entrada de competidores en este mercado.

El organismo considera que Renfe también ha acreditado inversiones especializadas, tal como señala la Ley del Sector Ferroviario, así como los riesgos derivados de la amortización pendiente de su material rodante.

No obstante, rechaza que la ampliación del plazo sea necesario para garantizar suficientes ingresos al gestor y para una gestión eficiente de la red ferroviaria, y aclara que la actual crisis del coronavirus no justifica "per se" una prórroga.

El acuerdo con Renfe se suma a los ya aprobados entre Adif y los otros dos operadores preseleccionados, Ilsa (Air Nostrum y Trenitalia) y Rielsfera (SNCF).