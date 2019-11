La CNMC retira su propuesta de recorte a la distribución de gas y abre una nueva a consulta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido retirar la propuesta de circular para determinar la retribución a la actividad regulada de distribución de gas natural que tenía en trámite y someter a consulta pública un nuevo texto.

En un comunicado, el organismo presidido por José María Marín Quemada señaló que examinadas las propuestas recibidas y los objetivos perseguidos, "y en aras a una mayor gradualidad y proporcionalidad de la retribución", se realiza una modificación de la metodología que salió a consulta pública. La marcha atrás de la CNMC ha sido avanzada por Cinco Días.

La nueva propuesta, que según Competencia mantiene el modelo vigente, recalculando la base de la retribución e introduciendo un factor de gradualidad en el ajuste, se someterá a trámite de audiencia la semana que viene por un plazo de 15 días. El nuevo texto se podrá consultar "en los próximos días".

La CNMC recuerda que sometió a consulta pública una primera propuesta que, conservando los principios establecidos en el modelo retributivo vigente (retribución base a la que se añade un ingreso por captación de mercado), revisaba la citada retribución base con el valor auditado de los activos, como ya se hiciera en 2002. Este primer trámite de audiencia se prolongó desde el 10 de julio hasta el 9 de agosto.

En ese plazo, el regulador recibió alegaciones de empresas distribuidoras de gas, comercializadores de gas, comunidades autónomas, sindicatos, consumidores de gas, así como de diferentes tipos de asociaciones e inversores.

El organismo, de acuerdo con las funciones que le fueron concedidas por el Gobierno a principios de este año, lanzó su propuesta de 14 circulares sobre energía para aprobarlas antes de que expire este ejercicio.

De esta manera, la circular que afecta a la retribución para redes de distribución de gas para el periodo 2021-2026 vuelve así prácticamente al inicio de su proceso, con el objetivo de ver si será posible que dé tiempo a sacarla adelante antes de la conclusión de este año.

La ley establece que estas normativas deberían estar aprobadas antes del cumplimiento del plazo, este 31 de diciembre, ante el riesgo de poder prorrogarse la actual retribución.

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Energética precisaron que, a pesar de que el Real Decreto Ley 1/2019 establece que todas las metodologías retributivas y también de peajes de electricidad y gas tienen que estar establecidas antes del próximo 31 de diciembre, no habrá ningún problema en que no estén aprobadas las del gas antes de que finalice este año, ya que el nuevo periodo regulatorio entra en vigor en 2021.

Las mismas fuentes señalaron que el efecto de que estén aprobadas es "fundamental" solamente en el caso del sector eléctrico, cuyo nuevo periodo regulatorio va de 2020 a 2025.

Hachazo inicial del 17,8%

En su propuesta inicial de circular lanzada en julio, la CNMC había planteado un 'hachazo' del 17,8% para la actividad de distribución de gas natural -que en casi un 70% corresponde a Naturgy pero que también efectúan otras empresas como Madrileña Red de Gas, Nortegas o Redexis, entre otras- para el periodo 2021-2026.

Con la regulación actual, la retribución para la actividad de distribución para el sector gasista para el periodo 2021-2026 ascendería a un total de 8.520 millones de euros, mientras que la CNMC planteó en esa primera propuesta, 'tumbada' hoy, un recorte del 17,8%, hasta los 6.990 millones.