CNMV avisa de 16 chiringuitos financieros del R.Unido, Austria y Luxemburgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy las advertencias de los reguladores de Reino Unido, Austria y Luxemburgo, sobre dieciséis compañías que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, el regulador de Reino Unido ha alertado sobre Great Britain Loans PVT Loan Limited (Clon), Bluestone ASSET Management, Jupiter Fund Management (Clon), Continental Capital Markets LTD (Clon), y Michael Miller (Clon).

Por su parte, el regulador de Austria ha avisado sobre las entidades X12, New Markets S.A/Optionstarsglobal, SG Innovation LTD/Xmarkets.com, Iforex24 LTD, Quaronigroup.com, Holzmannfriedrich.com, The Crypto Genius, Loeb Benson y Lok Marketing LTD/Solidcfd.

Igualmente, tampoco están autorizadas para prestar servicios de inversión, las compañías Swiss American Capital Group LTD, y SC global Fund/Suncorp, según el regulador de Luxemburgo.