CNMV: Las entidades deben tener en cuenta el mejor interés de los accionistas de BME

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido a entidades, sociedades o agencias de valores que si reciben órdenes de venta de acciones de BME a un precio inferior al fijado en el derecho de venta forzosa (32,98 euros), "deben tener en cuenta el mejor interés de sus clientes".

La CNMV ha remitido este miércoles un comunicado sobre la actuación que deben llevar a cabo las entidades en relación con las órdenes de venta de acciones de BME durante el período para el ejercicio del derecho de compraventa forzosa, que se extenderá hasta el 5 de septiembre.

En el día de ayer, el grupo Six comunicó que se daban los requisitos establecidos en la ley de opas para el ejercicio del derecho de venta forzosa por el gestor de los mercados suizos y del derecho de compra forzosa por los restantes accionistas de BME.

En consecuencia, según ha recordado la CNMV, los accionistas de BME que no acudieron a la opa tienen derecho a exigir a Six la compra de sus acciones en ejercicio de su derecho de compra forzosa.

Dicha compra puede solicitarse tanto en la entidad financiera o la empresa de servicios de inversión (sociedad o agencia de valores) en las que las estos accionistas tengan depositados sus títulos.

En este sentido, la CNMV ha recordado a las entidades que reciban órdenes de venta de acciones de BME a un precio inferior al fijado para el ejercicio del derecho de compra forzosa (en principio 32,98 euros por acción) el deber de tener en cuenta el mejor interés de sus clientes.

"Mientras esté abierta la posibilidad de exigir la compra forzosa, lo adecuado será canalizar las órdenes de venta a través del mecanismo habilitado al efecto salvo instrucción específica en contrario del cliente o que la ejecución en mercado o de otro modo de la orden permita obtener un precio igual o superior al citado precio de ejercicio del derecho de compra forzosa", ha concluido.

La opa lanzada por el gestor de los mercados suizos Six sobre BME ha alcanzado una aceptación del 93,16 %, una operación con la que se creará el tercer mayor operador de mercados financieros de Europa, y por la que pagará algo más de 2.569 millones de euros a los dueños de estas acciones.

Six ha precisado que no exigirá la venta forzosa de acciones, salvo que, en cualquier fecha a partir del día de ayer, y hasta el 5 de septiembre, el porcentaje de títulos correspondiente a los accionistas no significativos de BME (esto es, accionistas cuya participación en el capital social sea inferior al 3 %) sea menor al 5 % del capital social de la compañía española.

La compañía suiza realizará las comprobaciones para verificar si este requisito se cumple en algún momento hasta el 5 de septiembre, y, en ese caso, ejercitará el derecho a la venta forzosa de la totalidad de las acciones de BME de las que no sea titular, en cuyo caso, tras la liquidación de la operación de venta forzosa, las acciones de la española quedaran excluidas de cotización en Bolsa.