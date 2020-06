Cadenas hoteleras se alían con certificadoras y aseguradoras para atraer clientes

Las cadenas hoteleras buscan reforzar la percepción de seguridad en sus instalaciones, para lo que han contado con el apoyo de certificadoras internacionales, y completan su oferta con servicios médicos novedosos, un nicho al que se van sumando también aseguradoras con nuevas coberturas relacionadas con la covid-19.

En algunos casos son las propias compañías de seguros las que ofertan este tipo de coberturas por sí mismas y en otros, son los hoteles los que han buscado alianzas con seguros de salud para dar este nuevo servicio.

ACUERDO DE BARCELÓ Y AON PARA TELEMEDICINA

Este mismo viernes, Barceló anunció un acuerdo con la aseguradora Aon para ofrecer de forma gratuita servicios de telemedicina (medicina general, familiar, pediatría y dermatología) a los clientes que hagan una reserva para este verano en cualquiera de sus hoteles en España a través de su página web.

Para usarlo será preciso estar dado de alta en la plataforma de telemedicina que Barceló ha desarrollado junto a Aon y Openhealth, y que permitirá ofrecer atención médica personalizada en línea o por teléfono los 365 días del año y en cinco idiomas: español, catalán, inglés, francés y alemán.

Barceló había lanzado ya su programa We Care About You, el plan de medidas poscovid-19 diseñado para ofrecer la máxima seguridad e higiene en sus hoteles.

EUROPE ASISTANCE INCORPORA LA COVID

Europ Assistance España cubre la covid-19 en todos sus seguros de viaje, tanto de asistencia como de anulación, desde el pasado 17 de junio, con el mismo tratamiento que cualquier otra enfermedad.

Así, se podrá anular el viaje en el caso de que el asegurado esté enfermo de covid y no pueda viajar. La compañía también cubrirá al asegurado en caso de que un miembro de la familia contraiga la enfermedad y si el contagio se produce una vez iniciado el viaje.

PALLADIUM TAMBIÉN OFRECE SEGURO

El grupo ibicenco Palladium Hotel Group ofrece a sus clientes un seguro gratuito que cubre cualquier contingencia (gastos médicos, de hospitalización, de traslados y de prolongación de estancia) directamente relacionada con la covid-19 en una póliza diseñada por InterMundial con el soporte de Europ Assistance.

A la vez, se ha aliado con SGS, líder mundial en el sector, para la certificación de su nuevo protocolo que incluye mejoras en los estándares de seguridad, calidad, higiene y salud de todas las propiedades de la cadena a nivel global.

HOSPES Y QUIRÓN

También la cadena de hoteles boutique Hospes abre en julio con todos sus espacios dotados de las medidas de seguridad establecidas por el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) y con una "ventajosa", según la compañía, cobertura sanitaria para sus clientes ofrecida por el servicio Hospitality de Quirónsalud, que puede ser presencial o telefónica.

Hopes destaca también que está trabajando para la consecución del Certificado "covid-19 Hygiene Response", homologado por Preverisk, para el que es necesaria una auditoría con cinco fases de control.

TODOS TRABAJAN SOBRE EL CONCEPTO "SAFE"

En el caso de Meliá, Bureau Veritas ha certificado el sistema para la gestión de las medidas preventivas frente a la covid-19 en la apertura de sus hoteles y está ensayando ya su programa "Stay Safe With Melia" con la puesta en práctica de los nuevos elementos de seguridad.

NH colabora con SGS en la implementación de un protocolo de medidas y diagnósticos. Bajo el concepto "Feel safe at NH" la compañía está aplicando su nuevo plan de medidas frente a la crisis sanitaria para preservar la salud y seguridad de viajeros y empleados.

Por su lado, Hesperia ha establecido protocolos internos y guías de buenas prácticas de limpieza y desinfección para todos sus hoteles y restaurantes en el marco de su programa "Stay safe" para garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad, higiene y calidad.

En el diseño de estos protocolos, Hesperia ha contado con su socio en soluciones de higiene para el sector hotelero Diversey, con certificaciones europeas y mundiales de alto nivel.

El Grupo Marriot -del que forma parte la española AC- está implementando una plataforma multidimensional para elevar sus estándares de limpieza y las normas de hospitalidad en cada uno de sus hoteles para cumplir con las nuevas exigencias de salud y seguridad.

Paradores ha aprovechado los meses de cierre para reforzar sus protocolos de higiene y seguridad con el fin de convertirse en el destino turístico más seguro.

Todos los hoteles de Riu contarán con los protocolos de seguridad y salud definidos en el manual para el hotel poscovid, definido en colaboración con la consultora Preverisk.

Los hoteles Accor -con marcas como Novotel, Mercure o Ibis- trabajan con la compañía de inspección, verificación y certificación Bureau Veritas en protocolos de higiene, auditados por profesionales externos, paso ineludible para poder recibir el sello "Allsafe".

Be Live Hotels, de Globalia, ha reforzado sus medidas de seguridad e higiene en la apertura de sus establecimientos a partir de julio con su programa "BeSafe".

Vincci Hoteles ha desarrollado un sello propio, "Vince Care", en el marco de su plan de actuación de protección frente a la covid-19 que busca un equilibrio entre las medidas de seguridad sanitaria y el bienestar y las expectativas de los clientes.