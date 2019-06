CaixaBank quiere crecer hasta 4.000 millones anuales en gestión discrecional

CaixaBank quiere aumentar entre 3.500 y 4.000 millones de euros anuales el volumen de fondos de inversión que gestiona de forma discrecional o personalizada para sus clientes de banca Premier y Privada, para lo que ha diseñado una nueva estrategia que incluye un recorte de tarifas totales de entre un 10 % y un 12 %.

Para ello, la entidad ha creado un nuevo modelo que combina el asesoramiento de cinco gestoras internacionales -Amundi, JP Morgan, Morgan Stanley, Robeco y Nomura- con la gestión de CaixaBank Asset Management, han explicado en rueda de prensa el responsable de CaixaBank Asset Management, Juan Bernal, y el de CaixaBank Banca Privada y Premier, Víctor Allende.

Se trata de las Carteras Master, una gama de doce fondos, dirigidos a los clientes con un patrimonio superior a 60.000 euros (banca Premier) y 500.000 euros (banca privada), a los que se pide que tengan contrato con la entidad y que inviertan más de 6.000 euros.

CaixaBank, que gestiona actualmente unos 24.300 millones de euros de forma discrecional o personalizada, será responsable de la distribución de los activos, de la gestión y de la ejecución de las operaciones de todos los fondos, en tanto que las cinco gestoras aportarán su conocimiento y especialización.

Los fondos que componen estas carteras son de inversión directa y no fondos de fondos, lo que, según CaixaBank AM, permite mayor agilidad en la gestión y ahorrar costes.

En cuanto a precios, las comisiones de gestión serán del 0,75 % para inversiones de menos de 300.000 euros y del 0,60 % para cantidades mayores, al tiempo que los costes totales se reducirán entre un 10 % y un 12 %.

Según ha explicado Allende, con los más de 24.000 millones de euros que gestionan, CaixaBank AM demuestra que no es cierto que los españoles no quieran pagar por recibir asesoramiento ni por la gestión personalizada o discrecional, sino que están dispuestos a pagar si entienden lo que se les ofrece.