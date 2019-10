Calviño no ve a Bruselas preocupada por que el Gobierno vaya a enviar un presupuesto prorrogado

Calviño se ha reunido con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y con su sucesor en el cargo a partir del 1 de noviembre, Paolo Gentiloni, antes del encuentro del Eurogrupo en Luxemburgo y a ambos les ha "puesto al día" de las "circunstancias políticas" que impiden al Ejecutivo español la elaboración de un proyecto presupuestario tan cerca de las elecciones generales.

"No he percibido ningún tipo de preocupación, han tomado nota de la información que les he proporcionado", ha asegurado a los medios la titular de Economía antes de participar en la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro.

Calviño ha añadido que durante todo el año ha mantenido "perfectamente informadas" a las autoridades comunitarias y ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido "desde el principio" el objetivo de reducir el déficit y la deuda públicos "lo más rápidamente posible".

También ha remarcado que el Ejecutivo hará "todo lo posible" para hacer el mayor ajuste estructural "posible" el próximo año, para el que Bruselas ha recomendado uno equivalente al 0,65% del PIB (unos 7.800 millones de euros).

La ministra ha explicado que "en este contexto" se enmarca el mantenimiento del objetivo de déficit público para 2020 en el 2%, pero no ha querido avanzar si el borrador presupuestario enviado a la UE incluirá una rebaja en la previsión del crecimiento para el próximo año, que actualmente está en el 2,2%.

En cualquier caso, Calviño ha recordado que la senda de reducción del déficit no requiere sólo el esfuerzo del Gobierno central, sino también de las comunidades autónomas por el "muy importante" peso que representan en el gasto público total.