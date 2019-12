Calviño, sobre propuesta de Aguirre: la gobernabilidad es cuestión de todos

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha evitado posicionarse sobre la propuesta de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre para que el PP invista al PSOE en solitario, aunque ha afirmado que la gobernabilidad del país "no es sólo responsabilidad" de los socialistas, sino de todos los partidos.

"No me compete a mí decir lo que tiene que hacer otro partido político", ha señalado a los medios en Barcelona tras matizar que, pese a ello, "no es sólo responsabilidad del PSOE garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del país".

Según Calviño, que ha visitado el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), donde está prevista la futura instalación del superordenador MareNostrum 5, "la gobernabilidad del país no corresponde sólo a un partido político ni siquiera al que ha ganado las elecciones" por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todos los representantes de las Cortes.

"Todas las personas que están en el Congreso y el Senado y representan la voluntad de los ciudadanos españoles tienen que asumir su responsabilidad y contribuir, cada uno en el papel que le corresponde, a la gobernabilidad del país", ha dicho Calviño.

La ministra ha pedido así que los otros partidos ayuden a "proporcionar esa estabilidad política, económica y social" que, ha asegurado, "a todos beneficia".

Aguirre había sugerido esta mañana que el PP ofrezca sus votos para facilitar una investidura de Pedro Sánchez y evitar que el futuro Gobierno dependa "de los independentistas y de los comunistas bolivarianos", en alusión a Unidas Podemos. (vídeo)