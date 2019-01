La Cámara de Comercio de EE.UU. pide una solución "razonable" para el problema migratorio

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Tom Donohue, exhortó hoy al presidente, Donald Trump, a reabrir el Gobierno y negociar con el Congreso una solución "razonable" para el problema migratorio, que ha provocado el actual cierre gubernamental.

"Nuestro sistema migratorio roto es el corazón del actual estancamiento", dijo Donohue durante su discurso sobre el Estado de las Empresas de EE.UU, pronunciado hoy en Washington.

"Debemos encontrar una solución, porque cada día que pasa empeora la situación", manifestó sobre la disputa de Trump con los demócratas por los fondos que reclama el mandatario para levantar un muro en la frontera con México.

En una carta enviada el miércoles al Congreso, Donahue había exhortado a los legisladores y a la Administración a restablecer el funcionamiento del Gobierno federal, para poner fin al daño provocado en la población, las empresas y la economía.

Las empresas sufren las consecuencias adversas de la parálisis del Gobierno, en particular los pequeños emprendedores que no pueden recibir ayuda o conseguir capital, además de los miles de empleados y contratistas federales que no cobran por sus servicios, destacó.

Según Donohue, los empresarios están convencidos de que "muchos de los problemas de Washington -incluyendo su disfunción, división y descortesía- se podrían resolver con el restablecimiento de un gobierno responsable".

Aunque no es posible solucionar todos los problemas migratorios en este momento, republicanos y demócratas deberían buscar un compromiso sin demora, dijo.

La Cámara de Comercio, que tiene unos 3 millones de asociados en todo el país, apoya un acuerdo que incluya el incremento de la seguridad en la frontera, pero también protección legal para los "soñadores" (jóvenes llegados a EEUU de niños, de la mano de sus padres inmigrantes), y los beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

"Nuestra nación debe continuar atrayendo y dando la bienvenida a personas trabajadoras e innovadoras de todo el mundo", dijo Donahue en su discurso.

El director ejecutivo criticó además a Trump por su guerra de tarifas con China, que, dice, limita el comercio internacional.

"Limitar el comercio es contraproducente. El comercio es esencial para el éxito en una economía global y la creación de empleos", afirmó.

Donahue reclamó nuevos acuerdos comerciales, y dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, en vigor desde 1994) renegociado con México y Canadá, y que ha sido duramente criticado por Trump, es "un buen acuerdo que debe ser aprobado para mantener las relaciones con nuestros dos principales mercados exportadores".