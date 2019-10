El presidente de la Cámara de Comercio de la UE teme la inestabilidad política en España

El reelegido presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de Europa, Christoph Leitl, cree que España tiene una economía que avanza, pero una situación política inestable y advierte del riesgo de ascenso de partidos autócratas en democracias ineficientes.

"La economía española se ha recuperado y está avanzando, pero la situación política es inestable, como en otros muchos países", afirma en una entrevista con EFE Leitl (1949, Austria), que acaba de ser reelegido presidente de este organismo durante la 126ª Asamblea Plenaria en Roma.

El también presidente de la plataforma global que une a Cámaras de Comercio de todo el mundo y miembro de la junta de la Cámara Económica Federal de Austria reconoce que la situación política española "no es fácil de gestionar porque no hay un solo partido con una mayoría", sino varias formaciones "que necesitan negociar y esto está causando problemas".

Pero a pesar de las dificultades, recomienda los pactos y advierte de que las sociedades deben ser consientes de que se necesita "eficiencia en la democracia" porque si no se da "los partidos autócratas ganarán".

"(Estos partidos autócratas) dirán 'nosotros tomamos decisiones en un mundo lleno de cambios, estamos decidiendo, ¿qué estás haciendo tú, excepto repetir elecciones?'", se pregunta.

Leitl asume el cargo con tres prioridades, fomentar un comercio libre y justo a nivel internacional, favorecer un mejor marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas, y que la Unión Europea sea pionera en la lucha contra la crisis climática y la transición hacia una economía circular.

Respecto a los desafíos globales, cita en primer lugar al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de quien dice que "está luchando con todo el mundo", desde China, hasta la UE, pasando por Rusia, Turquía y Oriente Medio.

Respecto a la UE, subraya que "Trump está amenazando" a los países miembros con su batería de aranceles que dañarán la economía del continente, pero también la estadounidense si los socios de la UE respondieran de la misma manera.

"(EE.UU) debería ser consciente de que no está solo en el mundo. Su guerra tiene que acabar. Debe haber dialogo y negociación en lugar de amenazas y chantaje", critica.

"Todas las amenazas que recibimos por Twitter generan incertidumbre y llevan a que socios que tradicionalmente han sido amigos se coloquen en lados opuestos. Esto no es bueno porque una de las mayores cooperaciones a nivel económico en el mundo es la que existe entre EE.UU. y la UE", apunta.

La guerra comercial que mantienen Washington y Pekín también está incidiendo en el crecimiento económico global, que se ralentiza por culpa de las dudas y las tensiones entre estos dos países, y penaliza severamente "al conjunto de los negocios mundiales y al empleo en general", prosigue.

En este contexto, a la UE no le queda más opción que buscar aliados, opina Leitl, no solo occidentales sino también en China y Rusia.

"Tenemos muchas oportunidades, hablemos con China, ahora podemos negociar con la nueva Comisión Europea, por qué no con China. Pero tienen que respetar la propiedad intelectual, las inversiones y el comercio justo. Si lo hacen creo que es el momento adecuado para tener un nuevo aliado en lugar de un enemigo", comenta.

"También con Rusia, por qué no, con Rusia y con Ucrania, con todo el continente, desde Lisboa hasta Vladivostok", añade.

El presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de Europa también se muestra preocupado por la posibilidad de que haya una salida abrupta de Reino Unido de la UE, aunque confía en que el país y las instituciones europeas lleguen a "una solución de última hora".

"Soy optimista de que habrá una solución de última hora, porque los británicos no van a suicidarse. (El primer ministro de Reion Unido), Boris Johnson, no es estúpido y sabe que tiene que encontrar una solución porque el 50 % de las exportaciones británicas van a parar a la UE y no lograr una solución para eso sería un suicidio", expone.

Finalmente, se congratula de la formación en Italia del nuevo Gobierno entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y varios partidos de centroizquierda, entre ellos el Partido Demócrata (PD) e Italia Viva, y opina que el país ha dejado de ser "un foco de inestabilidad en Europa".

"Con frecuencia se dice que Italia tiene problemas, pero ahora es una de las tres economías más importantes de la UE, Alemania, Francia e Italia son los tres pilares", concluye.

Laura Serrano-Conde