Campa aprueba el "examen" de los eurodiputados a su candidatura a la Autoridad Bancaria

El español José Manuel Campa pasó este martes el "examen" al que le sometieron los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara por su candidatura a presidir la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en sustitución del italiano Andrea Enria.

Los parlamentarios avalaron durante una vista pública la preparación de Campa, que fue secretario de Estado de Economía en España entre 2009 y 2011, para ocupar uno de los puestos de la cúpula económica de la Unión Europea (UE).

La candidatura de Campa fue respaldada por 35 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones.

El Parlamento Europeo (PE) tiene un papel consultivo en nombramientos como el de la presidencia a la Autoridad Bancaria Europea o de economista jefe del Banco Central Europeo, puesto al que aspira el irlandés Philip Lane, gobernador del banco central de ese país, que hoy también recibió el visto bueno de los eurodiputados de la misma comisión.

Campa, que se expresó solo en inglés, defendió durante su intervención el papel de la ABE, al haber "insuflado confianza" en los mercados financieros, y mencionó los desafíos de los próximos años, entre los que citó el "brexit", la reforma bancaria y la adaptación del sector a las nuevas tecnologías.

A preguntas de eurodiputados como el español Ernest Urtasun (ICV), el candidato a presidir la Autoridad Bancaria, que trabaja actualmente para el Banco Santander, defendió su "independencia" y aseguró que sus "experiencias y desarrollos profesionales" han enriquecido su capacidad de "entender los diferentes puntos de vista".

"¿Sería mejor no ser (empleado del Santander)? Probablemente sí, pero como se imaginan yo tengo una vida profesional. Abandonar el trabajo para presentarme como candidato me dejaría un poco en el aire. ¿Habría sido una diferencia enorme si hubiera renunciado al puesto? Creo que no", dijo Campa durante su intervención.

El español recordó que el papel de la Autoridad Bancaria Europea sigue siendo crear "un marco regulador único para el conjunto de la banca" donde el consumidor esté protegido y se refirió en particular a las tareas de crear un código único regulador.

Defendió además una "tolerancia cero" frente a la venta fraudulenta de productos financieros y abogó por la "transparencia", y por facilitar a los consumidores "información suficiente".

Campa, que estudió en la universidad estadounidense de Harvard, fue designado en 2014 director global de Asuntos Regulatorios del Banco Santander.

El español se sumará al exministro de Economía, Industria y Competitividad de España Luis De Guindos, ahora vicepresidente del BCE, en un alto cargo dentro de las instituciones y agencias económicas de la UE y España recuperará así parte del peso institucional que había perdido sobre todo durante la crisis.

En el futuro próximo la Autoridad Bancaria Europea, que cuenta con 159 trabajadores, trasladará su sede de Londres a París, a raíz del "brexit".

El organismo es una autoridad independiente que regula y supervisa el sector bancario europeo, con el objetivo principal de configurar un marco regulador único y velar por la integridad del sistema.

Los diputados de la comisión de Economía aprobaron hoy por 33 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones la candidatura de Lane para convertirse en el nuevo economista jefe del BCE durante 8 años.

Lane dijo, en respuesta al eurodiputado liberal independiente Enrique Calvet (exUPyD), que en los últimos años se han tomado medidas contra la fragilidad del euro, con la creación de instrumentos como el mecanismo único de supervisión.

Aseguró que la UE está "mucho mejor preparada frente a una desaceleración" o un cambio de ciclo pero subrayó la necesidad de materializar los "instrumentos compartidos" que se han constituido frente a eventuales crisis.

La nominación de Lane para convertirse en el nuevo economista jefe del BCE deberá ser confirmada en marzo por el Consejo Europeo y asumirá el puesto el 1 de junio por un mandato no renovable de ocho años, en vísperas de que se elija también sustituto para el presidente, Mario Draghi, en octubre.