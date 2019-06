Campesinos vuelven a Asunción para exigir al Gobierno el cumplimiento de sus acuerdos

Las organizaciones campesinas que integran la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) de Paraguay se congregaron este martes frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el centro Asunción, para exigir al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo sobre deudas y producción firmado en marzo.

Unos 3.000 labriegos, según datos de la organización, se apostaron en las calles colindantes al MAG con carpas, ollas, leña y víveres, ya que su intención es permanecer en la capital paraguaya "por tiempo indefinido hasta que el Gobierno asuma su responsabilidad de cumplir con lo que ellos mismos se comprometieron", como dijo a Efe el dirigente de la CNI, Jorge Galeano.

El compromiso al que aludió Galeano fue el acordado la noche del 28 de marzo pasado entre el Gobierno y la CNI, en un encuentro de última hora en el Congreso al que acudió el presidente del país, Mario Abdo Benítez, y otros miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El pacto preveía mejorar el acceso a la tierra, la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, la regularización de las deudas judicializadas y la reactivación económica productiva para la agricultura familiar.

"No han dado ninguna señal de avance sobre esos puntos", denunció Galeano, en alusión al acuerdo entre la CNI y el Gobierno.

El dirigente campesino volvió a insistir en esas cuatro demandas y enfatizó su pedido de rebajar los intereses de los créditos y de que el Banco Nacional de Fomento (BNF) compre las deudas que unos 12.000 campesinos tienen contraídas con bancos y financieras, aunque no supo precisar el monto.

Los problemas para colocar los productos en el mercado o las propias dificultades logísticas para transportar la mercancía por cortes de caminos o inundaciones son algunos de los factores que impiden a los campesinos cumplir con sus compromisos bancarios.

Esa es la situación que vive Víctor Benítez, un productor de mandioca del Departamento de San Pedro, para quien las ganancias obtenidas por las ventas no cubren la inversión que requiere el cultivo.

Benítez contrajo el año pasado una deuda de 10 millones de guaraníes (1.600 dólares) por un plazo de tres años con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), que ahora ve imposible pagar porque "no se está vendiendo la mandioca".

"En San Pedro, se está comprando a 400 guaraníes el kilo (0,06 dólares) de acuerdo al grado del almidón que tenga y si es mandioca nueva no tiene el grado (necesario). Por lo menos a 1.000 (0,16 dólares) o a 1.200 guaraníes (0,19 dólares) compensaba", explicó a Efe.

Este pequeño agricultor aseguró que está dispuesto a saldar su deuda, pero reclama a la banca que "alargue el plazo para pagar" y alegó que el Gobierno se comprometió a ello, aunque manifestó su escepticismo con esas promesas.

"Siempre fueron así las promesas de los Gobiernos sucesivos, 'peichantevoi ajépa' (así nomás luego, ¿verdad?, en guaraní), pero con la fuerza el campesinado, siempre en masa hacia movilización, siempre destrabamos porque tenemos supuestos representantes en el Parlamento y siempre hacemos 'lobby' para que hagan la mayoría a nuestro favor y muchas veces ganamos ahí, pero el Gobierno no siempre cumple al 100 %", expresó Benítez.

Los campesinos que se instalaron hoy en Asunción llegaron con kilos de mandioca, maní (cacahuete) y bananas para repartir víveres de sus cosechas entre los afectados por las inundaciones del río Paraguay.

"Ellos no tienen tierras ni posibilidad de cultivar. No podemos estar ajenos a no brindar una solidaridad con los compañeros", señaló Galeano, rodeado de pequeños productores que distribuían comida entre los damnificados que se acercaron hasta el centro de Asunción para recibir su porción.

La presencia de los labriegos, acompañados de un fuerte despliegue de policías y antidisturbios, también ocasionó el cierre de algunos comercios del centro, como consecuencia del corte de las calles y la reducción del tránsito de peatones y coches.