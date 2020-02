Cantabria quiere mostrar "postura común" frente a rebaja ayudas cogeneración

La Consejería cántabra de Industria ha citado este viernes a los agentes sociales y a las empresas electroconsumidoras de Cantabria para "mostrar una postura común", y expresar su preocupación por el estatuto de los electrointesivos y el anunció del Ministerio de rebajar las ayudas a la cogeneración.

El titular de este departamento, Francisco Martín, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que la Consejería decidió convocar esta reunión cuando tuvo conocimiento del decreto de electrointensivos, porque tanto éste como el de cogeneracion originaba una "situación tensa para las empresas de Cantabria"

"No llegamos a imaginar en ningún caso que era tan urgente", ha añadido el consejero, aludiendo al anuncio de la liquidación de Sniace, que ha vinculado al aumento del coste de la energía.

Martín ha enfatizado que, en la reunión, se ha querido mostrar a los representantes del Ministerio, que han acudido al encuentro encabezados por el director general de Industria, Galo Gutiérrez, una "postura común de todos los cántabros, empresas, mesa de participación social y gobierno", para "intentar dar a entender" que las decisiones que tienen que ver con el coste de la energía son "drásticas" y generan "consecuencias inmediatas".

El consejero ha añadido que, pese a que en el caso de Sniace "a corto plazo, evidentemente, no había ninguna capacidad de reacción por parte de la empresa si no se producían cambios normativos de forma urgente, que no se han producido", existe la voluntad y compromiso del Gobierno de la nación de "analizar con detenimiento el resto de los casos que en Cantabria pueden verse afectados por este decreto".

"Esperemos que estas conversaciones, aunque hayan surgido de un hecho poco afortunado como es la liquidación de Sniace, sirvan para que, al menos, se nos escuche y esto no se repita en otras empresas de la región".

A preguntas de los periodistas, Martín ha dicho que "Cantabria va a alegar, como hizo ya en marzo de 2019, con la fuerza que da la vía de los hechos y con los veinte empresarios que estaban hoy apoyando en esta reunión".

"Hemos quedado hacer una postura común, independientemente de que luego las empresas pueden hacer sus alegaciones particulares o independientes", ha insistido el consejero, apuntando que esa postura tendrá un preámbulo para dar a entender la importancia que la energía tiene como elemento estructural en los costes de producción y en la competitividad de las empresas de la región.