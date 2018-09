Car2go quiere ampliar su servicio en Madrid y llegar a otras ciudades

La empresa de coche compartido (carsharing) Car2go quiere ampliar su servicio a otras zonas de Madrid donde todavía no opera y poder llegar pronto a otras grandes ciudades, aunque no tenga aún un plan y plazos para ello, según su director de Desarrollo de Negocio en España, David Bartolomé.

Bartolomé, en una entrevista con Efe, ha indicado que, aunque no hay una planificación, esta ampliación del servicio es uno de los objetivos de la compañía, perteneciente al grupo automovilístico Daimler y que, con una flota de 500 vehículos eléctricos, ya tiene 211.000 usuarios en España, todos ellos en Madrid.

Car2go, presente en más de 25 ciudades de Europa, América y Asia y con 3,4 millones de usuarios en el mundo, cumplirá en noviembre tres años en España, donde arrancó con esa misma cifra de vehículos y alcanzó los 100.000 clientes en su primer año de actividad en el país.

"Estamos muy interesados en llevar el servicio que se ha demostrado un éxito en Madrid a otras ciudades, incluida Barcelona", donde David Bartolomé cree que "funcionaría muy bien".

Aunque Car2go no maneja previsiones sobre la fecha en que podría llegar a ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Bilbao, cree que eso se puede producir "pronto, pero no sé cuando", porque lo que "no nos podemos permitir es que haya fallos" en un sistema que "es tan novedoso y que tiene puesto tanto el ojo encima".

Actualmente Car2go ofrece servicios en un área de 53 kilómetros cuadrados en Madrid, donde la compañía quiere llevarlo a "cuantos más barrios mejor".

También al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ahora es posible llegar con un coche de Car2go, pero no aparcarlo allí para que pueda ser utilizado por otros usuarios ni que alguien que se baje del avión coja uno, a diferencia de lo que ocurre en muchos aeropuertos de Europa.

En concreto en el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, desde este verano Car2go opera con coches eléctricos, que se ha sumado al servicio que existe en los de Berlín, Fráncfort, Milán, Roma, Viena, Colonia y otras ciudades.

La escasez de infraestructuras de carga para vehículos eléctricos es uno de los desafíos que afronta Car2go para su desarrollo, según Bartolomé, que cita el ejemplo de una ciudad como Amsterdam, donde hay 4.000 puntos de carga en la vía pública que pone el Ayuntamiento.

Ha señalado que, aunque grandes compañías de energía están anunciando planes de despliegue de puntos de recarga, éstos van más dirigidos a una movilidad interprovincial, en carretera, cuando lo que interesa a una empresa como Car2go son puntos en las vías públicas de las ciudades.

A pesar de esa carencia, Car2go considera la experiencia de Madrid un éxito, en el que Bartolomé opina que ha influido la actuación del Ayuntamiento, que "ha sabido crear las condiciones para que el 'carsharing' se desarrolle", por lo que anima a otras ciudades que quieran contar con su servicio a seguir su ejemplo.

Respecto a los resultados económicos de Car2go, David Bartolomé, ha señalado que, a nivel local, van siendo rentables en cada vez más sitios, aunque no es lo que les obsesiona en este momento, en el que están más centrados en mejorar la gestión de sus flotas, ampliar usuarios y mejorar la tecnología que permite entrar y usar sus coches a través del teléfono móvil.