Carney: El Reino Unido no podrá evitar las tarifas comerciales en un "brexit" sin acuerdo

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, rechazó este viernes que el Reino Unido pueda evitar las tarifas comerciales con la Unión Europea (UE) en el caso de que este país la abandone sin acuerdo, tal y como sostiene el exministro de Exteriores, Boris Johnson.

Johnson, uno de los dos candidatos a suceder a Theresa May al frente del Gobierno británico, junto con el titular de Exteriores, Jeremy Hunt, ha asegurado que el Reino Unido no tendría que incurrir en ese tipo de tarifas aunque no consiguiera llegar a un pacto con los 27.

El exministro de Exteriores citó el texto recogido en el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio de la Organización de Comercio Mundial (OCM), el llamado Gatt 24, que, según han defendido también varios partidarios del "brexit", permite a un país evitar que se le apliquen tarifas comerciales durante varios años mientras se ultima la negociación de un acuerdo de libre comercio.

No obstante, esto solo atañe a países que están cerca de completar estos acuerdos.

En declaraciones hechas hoy a una emisora británica, Carney mostró su total desacuerdo con Johnson, y afirmó que tanto el director general de la OCM, Roberto Azevedo, como el ministro de Comercio internacional, Liam Fox, consideraban que ello contravendría las reglas.

El Gatt 24, según explicó, "se aplica si tienes un acuerdo, no si has decidido no tener un acuerdo o has sido incapaz de llegar a un acuerdo".

Carney recordó que si la UE decidiera no aplicar tarifas al Reino Unido, los 27 tendrían, asimismo, que rebajar las tarifas que aplican a Estados Unidos, Canadá y al resto del mundo.

"Deberíamos tener claro que no tener un acuerdo con la UE implica que hay tarifas automáticamente, porque la UE nos tiene que aplicar las mismas reglas que aplica al resto del mundo", observó.

En este sentido, también remachó que conviene tener claro que "un no acuerdo significa un no acuerdo, significa que hay un cambio sustancial en la relación comercial con la UE".

"Podría ser la opción que adopta el país, pero debería ser la opción que se adopta con absoluta claridad en cuanto a qué significa", dijo.

El gobernador recordó que actualmente en el Reino Unido 150.000 negocios "no está totalmente preparados" para un escenario en que este país abandone el bloque sin conseguir alcanzar ese consenso.

Según esto, solo un 40 % de los negocios que operan en este país serían capaces de continuar exportando a la UE en ese escenario.