Castilla y León pide al Gobierno que no suspenda el impuesto a Garoña

La consejera castellano-leonesa de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha reclamado hoy al Gobierno que, aunque "recurra" el impuesto autonómico que grava los residuos nucleares de la central de Santa María de Garoña (Burgos), no lo suspenda y les permita cobrarlo, como hace con Cataluña, y ha acusado al PSOE de "enmarranar" el asunto.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Del Olmo se ha referido así a las declaraciones que hoy ha hecho el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, quien ha advertido de la posible inconstitucionalidad de ese gravamen, en la línea de lo recogido en un informe de la secretaria de Estado de Hacienda.

Del Olmo ha acusado a Martín de "ocultar información" y de "enmarranar todo", hacerlo "todo barro", y ha dicho que ella no mintió en el pleno de las Cortes que aprobó el gravamen cuando dijo que no había recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto catalán, aunque cometió "un error involuntario" ya que sí lo había aunque su consejería no estaba enterada de ello.

La titular de Economía y Hacienda ha insistido en que el impuesto medioambiental que tiene Cataluña, que es más amplio que el de Castilla y León, "no está suspendido y se está recaudando", lo mismo que ha pedido, si llega el caso de plantear un recurso de inconstitucionalidad, para su Comunidad.

Del Olmo "no se explica la persecución de Martín a Garoña", y por qué "no se quiere" el dinero de ese gravamen para ayudar a reindustrializar la zona, aunque se si se apoya por parte del PSOE en otras comunidades con impuestos similares.

"La finalidad del impuesto es clara" y es que esos residuos nucleares estén el menor tiempo en la Comunidad, ha reflexionado la titular de Economía y Hacienda, quien ha lamentado que no dejen a la Comunidad "producir energía nuclear" pero si que se "coma los residuos". "Y nos los tenemos que comer, están todos ahí, en una piscina", ha concluido.