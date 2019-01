Catalá niega injerencias políticas en Alvia y defiende la independencia de CIAF

El exsecretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha subrayado la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y del juez instructor en el accidente del Alvia de Santiago y ha negado instrucciones políticas para adelantar plazos de la infraestructura.

El también exministro de Justicia ha agregado este lunes que el día del accidente el Alvia no funcionaba en modo de alta velocidad "por diversas circunstancias" y no cumplía, de acuerdo con los informes de los técnicos, todos aquellos parámetros para ser considerado un sistema de alta velocidad y que tienen que ver con la vía, el tren, los sistemas de ayudas o la formación a maquinistas.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el accidente ferroviario, en el que perdieron la vida 80 personas, Catalá ha subrayado su respeto a la investigación judicial y técnica y ha resaltado que "no hay ni una sola declaración veraz de responsables del Ministerio que traslade la responsabilidad al maquinista".

Asimismo, ha rechazado intereses políticos en la puesta en servicio de la línea y ha insistido en que, de acuerdo con los expertos, todo se hizo conforme a las normas, a las autorizaciones y los informes y sin ninguna prisa.

Durante su intervención ha insistido, tras las alusiones de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, en que hubo siempre independencia judicial y por parte de la CIAF y que los criterios que han primado fueron los técnicos y los profesionales y nunca los políticos.

Además, ha defendido su incorporación al consejo asesor del despacho de abogados Herbert Smith Freehills, que según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, asesora a España en proyectos de alta velocidad como el de La Meca, y ha recalcado Catalá que cuenta con la autorización de la oficina de compatibilidad y que cumple la ley de forma rigurosa.

"La CIAF es un órgano con independencia funcional, con personal cualificado e independiente. No actúan al dictado de nadie y aportan un gran valor. (...) No hay subordinación de los órganos técnicos a los políticos", ha insistido Catalá, que ha negado haber tenido relación con la CIAF durante la elaboración del informe del accidente.

En su comparecencia, ha indicado además que no se intentó vender que no era alta velocidad para no perjiudicar a futuras licitaciones como el AVE a Brasil, sino porque así lo decían los técnicos aunque ha reconocido que los intereses comerciales son importantes para la economía española pero no fueron el objetivo del Ministerio ante un accidente "gravísimo".

Por otro lado, ha defendido que desde el primer momento se echó una mano ante un accidente "muy duro y muy difícil, que se atendió a las víctimas, se estudió y revisó qué había pasado para evitar que se repitiese en el futuro y que se sigue trabajando para miniminar la posibilidad de accidentes aunque el riesgo cero no existe.