Cataluña tiene mucho para renacer, sin políticos que mientan, afirma Malet

El presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, Jaime Malet, cree que Cataluña tiene "muchas cosas fantásticas" por hacer, si deja atrás un período en el que algunos políticos han mentido tratando de convencer a la gente de que la independencia era posible.

"Vamos a tardar un tiempo, pero al final la realidad se va a tener que imponer, y Cataluña tiene muchas cosas que puede hacer, fantásticas, más allá de los políticos, para renacer, rehacerse, y tener un papel muy importante en España", ha afirmado Malet en una entrevista con Efe.

En opinión de este empresario y abogado catalán, que preside desde hace tres lustros la principal asociación de empresas estadounidenses en España (AmCham Spain), Cataluña puede y debe ejercer el liderazgo en temas económicos.

Especialmente, ha explicado, debe liderar en la adaptación a la cuarta revolución industrial, donde España muestra signos "preocupantes" de "atraso", en la captación de talento y capital, y convirtiéndose en el "abanderado del progreso en España y en el sur de Europa".

Malet ha reprochado a los dirigentes independentistas el haber mentido a los catalanes.

"Puedo entender que haya gente que tenga unos pensamientos que no sean pro España o que sea pro independencia, pero lo que no puedo entender es por qué los políticos catalanes no han explicado a la gente la verdad, y por qué la gente, después de ver que la verdad (de los independentistas) no llegaba, y no va a llegar, siguen apoyando a políticos que no dicen la verdad".

Según Malet, "hay mucha gente que está muy enfadada porque se le han dicho cosas que no han pasado. Se ha dedicado toda la energía y todos los impuestos de los ciudadanos para un fin casi único, ese fin no ha llegado, y la gente ya no puede más".

Ha recordado que "3.200 compañías se han ido" de Cataluña, y ha asegurado que "el ridículo desde el punto de vista internacional es espantoso".

Esto "hay que decirlo claro", porque "si no se dice claro, si se pone con ambages, la gente se piensa que no es así".

"No sé lo que se quiere conseguir en Cataluña, pero eso de que 'cuanto peor mejor' es un riesgo enorme para la convivencia de la población y el bienestar de las familias", advierte el presidente de AmCham Spain.

Su consejo es "bajar a la realidad y decirle la realidad a la población: la independencia es imposible".

"No sería democrático -argumenta Malet- que el 7% de un país impusiera su voluntad al resto, no hay mimbres en la comunidad internacional para apoyar un proceso como ese" y, además, "es malísimo para la convivencia y malísimo para la prosperidad".

Desde hace cuatro años, recuerda Malet, AmCham Spain ha estado defendiendo que las posibilidades de la independencia eran nulas, que la comunidad internacional "no iba a cambiar los principios (de integridad territorial) de la Paz de Westphalia porque lo quisiera una parte tan rica y próspera como es Cataluña", y que el proceso secesionista era "muy negativo para la confianza y para los negocios".

Malet, que participó a finales de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, ha asegurado que "en el extranjero ya se empieza a ver esto como algo muy extraño y muy estrafalario".

Se define como "catalán de pura cepa" y denuncia que en las escuelas, de 25 horas lectivas, sólo 3 se dedican al castellano, pero "siempre hay una pelea como si fuera al revés".

"Todo está contaminado por el catalanismo, cuando al final el primer apellido catalán entre los más comunes es el número 26, y antes vienen López, García, ... 25 apellidos no catalanes".

"Todo esto ha generado un nihilismo de llevar las cosas hasta un punto de no retorno y luego, por otro lado, a no decir la verdad".

Malet aboga por que la verdad vuelva a la política catalana, porque solo a partir de ese momento "las cosas se podrán estructurar de una manera diferente".