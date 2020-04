Cepyme dice que muchas pymes no reanudan su actividad por la falta de los EPI

El presidente de la patronal de las pymes (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha asegurado este martes que muchas pequeñas y medianas empresas que pararon durante el periodo de hibernación no han podido reanudar su actividad al no tener equipos de protección individual (EPI) y ha pedido al Gobierno que lo proporcione.

En declaraciones a los medios, Cuerva ha asegurado que desde el ámbito empresarial, la reactivación se ha vivido "con desconcierto" por la orden ministerial del domingo por la noche que impedía la vuelta a la actividad de una parte de la construcción, lo que "no ayuda a paliar la incertidumbre que tiene la pyme".

"Muchas empresas no han tenido ningún problema y han arrancado", incluidas pymes que habían hecho su propio plan de abastecimiento de los EPI, pero otras, ha dicho Cuerva, no disponían de ellos y no han podido.

Por ello, ha recordado que este material, que el Gobierno les aseguró que les proporcionaría, no ha llegado a las pymes y debe hacer "todo lo posible" para que así sea.