Christian Meier: estoy enfocado en mi nueva vida y en "El General Naranjo"

El galán peruano Christian Meier estaba esperando con ansias y como parte de la "nueva vida" que dice estar disfrutando los capítulos inéditos de "El General Naranjo", la serie de Fox Premium que protagoniza y que este viernes estrenó su segunda temporada.

Según confesó en una entrevista con Efe en Bogotá, ahora está enfocado en varios proyectos personales y esta superproducción le trae muchos momentos gratificantes, sobre todo porque retrata el "éxito de la justicia" sobre la violencia que arrasó a Colombia, un país que considera muy cercano.

En esta serie el también cantante y modelo se mete en la piel de Naranjo, el general que en la vida real llegó a comandar la Policía de ese país, a ser vicepresidente (2017-2018) y a negociar la paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Filmada íntegramente en Colombia, cuenta también con un gran elenco latinoamericano, encabezado por Meier junto a colombianos como Juliana Galvis, Julián Román, Federico Rivera, Andrés Toro, Walter Luengas o Juan Pablo Shuk, además de la cubana Laura Ramos, el estadounidense Jason Chad y el mexicano-argentino Mauro Mauad.

Con una tercera temporada ya confirmada, en esta segunda entrega se continúa retratando la historia del policía, que ahora se muestra como un respetado agente de inteligencia. En paralelo, se desarrolla la vida de Pablo Escobar, quien, para evitar su extradición a los EE.UU., ordena asesinatos selectivos de policías y otros atentados.

P.- ¿Christian, por qué te emociona tanto esta nueva temporada?

R.- Las tres temporadas se grabaron a la vez. Entonces, yo sentía que hacía una sola serie y en el día me decían un poco, o me enteraba por los libretos, en qué temporada estábamos.

Pienso que esta temporada es precisamente lo que nosotros queremos ver de los policías, lo que queremos ver de la historia. ¿Cómo fue que se logró la captura de esta gente?, ¿cómo fue que logramos recrear todos estos eventos históricos y violentos que hubo aquí en Colombia? A mí me gusta esta temporada, creo que trae la mayor consistencia, trae como la carne de la empanada, ¿no? (Risas).

P.-¿Cómo evoluciona aquí la figura del general Naranjo?

R.- Naranjo ya no es teniente, es capitán. Sigue en ascenso, y probablemente es la temporada más dinámica. Vamos a decir de alguna manera: es la temporada más sanguinaria de la historia de la violencia colombiana. (...) Ocurren la mayor cantidad de atentados, de eventos, de violencia y trágicos aquí en Colombia.

Tenemos un general Naranjo que se prepara mucho más, que arma este sistema de inteligencia que es el que le permite finalmente seguir logrando atrapar narcotraficantes. Y la segunda temporada se centra mucho en la persecución a Escobar.

P.- Es una época muy delicada para los colombianos. ¿Cómo lograste aproximarte a esos sentimientos?

R.- Yo lo que tenía como peruano era un poco la información que nos llegaba por los noticieros. Sabía que había un problema del narcotráfico en Colombia, sabía que eso estaba desencadenando un problema de violencia muy grande. Pero en el Perú crecí también con un problema de violencia que era el que teníamos un poco en casa.

Lo que pude entender es que el Cartel de Medellín, que es el liderado por Escobar, se desmorona cuando él precisamente prefiere ser más poderoso que millonario. Y eso mismo pasó en Perú.

P.-¿Cómo fue el proceso de acercarse a un personaje real y de tanta trascendencia en su país?

R.- Cuando me llamaron para hacer este personaje, lo primero que me dijo la Producción fue que no querían representarlo fielmente o literalmente. Querían era contar la historia de general Óscar Naranjo y contar la historia de la violencia colombiana a través de los ojos de la Policía. Entonces eso fue un alivio.

Lo primero también fue leer el libro de Julio Sánchez Cristo ("El general de las mil batallas", en el que se basa el guion), que es el testimonio del general. Y luego la Policía fue muy generosa en aportarme con un material, de alguna manera clasificado, del general, donde pude estudiarlo un poco más.

P.-¿Has podido hablar con él?, ¿te ha visto interpretarlo?

R.- Él ha visto la serie. Bueno, no sé si la ha visto completa. Por lo menos, sé que vio el primer episodio, lo vimos juntos. Y estaba muy complacido. Creo que esa es la parte más difícil cuando representas a un personaje que es tan real, que es real y que además está vivo. Porque en algún momento vas a tener el "feedback", en algún momento te va a decir qué es lo que siente.

P.- ¿Cómo conjugas esta serie con tus proyectos personales? Es inevitable no reconocer tu buen estado físico...

R.- No, al contrario, Yo creo que me veo muy mal para tener 25 años. (Risas). Este año ha sido un año principalmente enfocado en un proyecto muy personal: geográficamente me mudé a otra ciudad y he estado un poco como acomodándome a una nueva vida, que estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando mucho a mi familia.

Tengo algunos proyectos para el próximo año, que no puedo adelantar mucho, porque además el siguiente año se estrena la tercera temporada de "El General Naranjo", así que eso también me tendrá ocupado.