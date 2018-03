Cientos de taxis se quedan sin circular en Valencia por un error en la tarifa

Cientos de taxis se han quedado este jueves sin ofrecer servicio en Valencia debido a un error en la programación de los taxímetros, por el que la tarifa marcada en el dispositivo era la 2 como si el 15 de marzo fuese festivo, ha informado la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi.

Además, han lamentado que la Policía Local haya multado a conductores por llevar una tarifa diferente a la que debería marcar, "a pesar de que esta tarifa está marcada por defecto y no pueden manipularla".

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial de Auto-Taxis, Emiliano Martínez, ha declarado a Efe que, dado que hay dos tipos de taxímetros, han resultado afectados lo que utilizan el modelo mayoritario, por lo que ha cifrado el número de perjudicados entre un 70 % y 80 % de taxistas.

Fuentes de la Policía Local de Valencia han informado que el aviso sobre este "conflicto con las tarifas de taxi" les ha entrado sobre las 12.30 y ha sido causado por un "error informático", sin que consten más datos sobre las denuncias puestas o su importe.

La presidenta de la Plataforma, Isabel Segura, ha considerado estas circunstancias como "inaceptables".

"No solo no hemos podido dar el servicio que el ciudadano demanda en plenas Fallas, sino que muchos se han ido a sus casas multados por los agentes de la Policía Local que han decidido no averiguar lo que estaba pasando y que no era suficiente con una simple advertencia", ha añadido.

Desde la plataforma han estimado unas pérdidas de más de 150.000 euros, por lo que pedirán "daños y perjuicios".

El taxista "ha perdido la recaudación de todo el día, ya que más de mil compañeros no vamos a poder salir a la calle hasta las nueve de la noche de hoy que es cuando empieza la tarifa 2 nocturna marcada de forma incorrecta hoy en nuestro taxímetro programado", ha agregado.