El Círculo de Empresarios rechaza la reforma fiscal propuesta por Montero

El Círculo de Empresarios ha rechazado hoy la reforma fiscal propuesta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que "ese no es el camino", aunque no rechazan que haya que "retocar algún impuesto que no sea correcto".

En una entrevista en la Cadena SER, Montero ha anunciado cambios en el impuesto de sociedades que incluirán un tipo mínimo del 15 % a partir del cual no se podrán aplicar deducciones, la creación de un impuesto a la banca, el establecimiento de la llamada "tasa Google" y el desarrollo de una fiscalidad medioambiental que no ha concretado.

Durante la presentación de "El Barómetro de los Círculos 2018", el autor del informe, Miguel Iraburu, ha rechazado la reforma fiscal propuesta por la ministra, ya que el problema no reside en los tipos fiscales, sino en la recaudación.

El director del estudio ha señalado que esta subida de los impuestos tendría dos consecuencias, ya que por un lado disminuiría la renta disponible, con un efecto en la demanda interna, y por otro reduciría la competitividad de las empresas.

Iraburu ha considerado conveniente reducir el gasto público eliminando duplicidades -ha señalado el elevado número de ayuntamientos o diputaciones como ejemplo- y ha insistido en una reforma de las Administraciones Públicas que permita una gestión moderna.

Además, ha rechazado que el Gobierno realice "parches en temas que lo único que hacen es dificultar el campo de actuación de las compañías, que son las que crean riqueza".