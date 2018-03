Ciudadanos propone "terminar con la precariedad, bajar el IRPF y favorecer la natalidad" para mantener las pensiones

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha adelantado este martes algunas de las medidas que su partido plateará al presidente del Gobierno en el pleno de pensiones que se celebra este miércoles en el Congreso y en el que Albert Rivera será quien suba a la tribuna.

El quid de la cuestión para el portavoz de Ciudadanos es "¿cómo vamos a hacer que el sistema sea sostenible en un país donde la media de las pensiones está en 1.070 euros y la media de los salarios en 1.170 euros?".

"Si tu hijo cobra eso y tiene que pagar un colegio y una hipoteca, el problema ya no es de precariedad, es que no se puede sostener. Por eso, si partimos del axioma que España es un país que quiere mantener el sistema de pensiones es inexorable una reforma laboral que termine con la precariedad, bajar el IRPF como nosotros planteamos, y un marco en el cual se favorezca la natalidad, que es un factor enormemente preocupante", ha insistido.

"Este es un tema de Estado, en el que no solo cuenta si se va a poder pagar las pensiones, sino si se van a poder pagar las pensiones de los hijos de los pensionistas", ha señalado Girauta.

Por ese motivo, ha señalado que "tenemos que ver si el sistema es sostenible y para eso hay que ser capaces de generar empleo sostenible y crear puestos de trabajo con valor añadido". "Hay que hacer una reforma profunda del sistema laboral y terminar con la precariedad, que en España es espantosa", pero a la vez "tener en cuenta factores como la natalidad".

Girauta ha adelantado también que "de Mariano Rajoy no esperamos gran cosa porque ya hemos visto como deja pudrir los temas". De paso, ha advertido al presidente de que no venga con medidas "electoralistas". "Aquí no vale hacer políticas electoralistas con las pensiones, ni tampoco vale ir cada cual por su cuenta con ocurrencias", ha añadido, en referencia también al PSOE y a Unidos Podemos.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que el fondo de garantía de las pensiones "había llegado a tener 70 mil millones de euros" y ahora "está en 20 mil millones negativos". Y ha lamentado que "a pesar de que España está creciendo al 3% nos tenemos que seguir endeudando para pagar las pensiones".

"Nuestro debate no está en si hay que subir dos euros o cinco a los pensionistas, el 0,25% o el 1,5% , que es más o menos lo que están socialistas y populares. Tenemos que hacer un Pacto de Estado dentro de marco del pacto de Toledo", ha aseverado.