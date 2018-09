Colombia no asistirá a las negociaciones de la Alianza del Pacífico en Nueva Zelanda

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó hoy que el país no asistirá a la próxima ronda de negociaciones de la Alianza del Pacífico, que se realizará a finales de este mes en Nueva Zelanda.

Restrepo afirmó que esta decisión se tomó después de no encontrar tras su legada al Ministerio una estrategia comercial defensiva y ofensiva para negociar con los países miembros del grupo, conformado además por Chile, México y Perú, y con asociados como Nueva Zelanda y Australia.

"En virtud de ello yo creo que nosotros no vamos a participar en esta ronda de negociación y no lo vamos a hace porque no es responsable no tener claridad sobre una estrategia ofensiva y defensiva de cara a una negociación tan importante y tan sensible como esa", manifestó el ministro en una entrevista a RCN Radio.

El funcionario detalló que hay sectores "sensibles" en el país como el de lácteos, azúcar, carne y auto-parte, por lo que afirmó es necesario tener "absoluta claridad" de sus estrategias y que exista dialogo con los empresarios.

Por lo anterior, Restrepo señaló que se ha reunido con los gremios del país para definir una estrategia y llevarla a "un consejo superior de política exterior".

La Alianza del Pacífico constituye el 38 % del PIB y el 50 % del comercio total de América Latina.