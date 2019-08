Colombia ve oportunidades para sus productos en la guerra comercial EE.UU.-China

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó este viernes que la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede abrir las puertas de los productos colombianos a esos mercados.

"Estos escenarios de guerra comercial pueden convertirse en oportunidades (...) para exportar a los Estados Unidos o a China productos que entre una y otra nación están complicando su llegada como resultados de los sobrearanceles que tienen", dijo Restrepo en una rueda de prensa.

El funcionario explicó que en el caso de los materiales de construcción estos podrían ir de Colombia a EE.UU. sin el sobrearancel que actualmente tienen esos productos "yendo desde China a los Estados Unidos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a agitar hoy la guerra comercial con China al anunciar nuevos aranceles del 10 % sobre importaciones de productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares desde el próximo 1 de septiembre, tras concluir su última ronda negociadora en Shanghái.

Restrepo agregó que puede haber oportunidad para Colombia en lo que se conoce como "relocalización de compañías que estando en China puedan ubicarse en Colombia, invirtiendo en Colombia, con fines de exportación hacia los Estados Unidos o hacia otras naciones del mundo entero".

No obstante, el jefe de la cartera de Comercio resaltó que "ninguna guerra comercial es positiva para ninguna nación en el mundo entero", porque "los escenarios de guerras comerciales siempre detienen el crecimiento de las economías y lo estamos viendo".

En esa dirección dijo que diferentes organismos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), "hablan de reducciones significativas en las tasas promedio de crecimiento del mundo entero".

"Como principio general no es positiva una guerra comercial, no lo va a ser para ninguna nación del mundo y obviamente no lo va a ser para un país como nosotros (Colombia)", aseguró Restrepo.

Recordó que actualmente se está viendo que en los primeros meses del año en todas las naciones de América Latina han disminuido su oferta exportable.

Restrepo dijo además que los escenarios de guerra comercial son muy importantes para que países como Colombia establezcan defensas comerciales y dijo que el país aplica siete de ellas en varios campos.

"Eso no había sucedido nunca en la historia del país. Se han tomado incluso con la oportunidad que se necesita para este tipo de medidas", concluyó Restrepo.