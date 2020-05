La Comisión Europea no se pronuncia sobre el cierre de Nissan en Barcelona

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, rehusó pronunciarse este viernes sobre el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, que emplean a 3.000 personas y consideró que no es una cuestión ligada directamente a las ayudas de Estado.

"No conozco las especificidades de la decisión de Nissan, así que sobre esto no puedo comentar", dijo Vestager en una rueda de prensa preguntada sobre los despidos que generará el cierre, pese a que Bruselas ha autorizado una ayuda de 5.000 millones de euros del Estado francés a Renault, del que Nissan es accionista principal, y sobre si las normas de ayudas públicas deberían revisarse.

"La triste verdad es que empresas que han sido capaces de soportar la primera parte de la crisis con apoyo en forma de liquidez podrían tener problemas que les fuercen a hacer despidos", dijo la política danesa.

Por ello, dijo, Bruselas considera que es importante tener una "aproximación europea" a la recuperación, de modo que no dependa solo de los Estados miembros individuales hacer lo que puedan para que esto no ocurra.

No obstante, consideró que no es un tema que deba regularse en el marco de las legislación comunitaria de ayudas de Estado, sino que se debería actuar "lo más rápido posible para que cuando se acabe esta primera ola de liquidez no veamos que muchas empresas tienen que hacer despidos", sino que la economía vuelva a estar en funcionamiento.

"Pero no creo que esto sea directamente y tema de ayudas de Estado", indicó.

La Comisión Europea ha relajado sus normas de ayudas de Estado a raíz de la pandemia de coronavirus para permitir que los países puedan proporcionar de forma rápida apoyo a sus empresas que, en otras circunstancias, no habría sido permitido.