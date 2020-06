Comité de Barcelona: Nissan cierra porque hacerlo en otros países es más difícil

El comité de empresa de Nissan ha asegurado hoy que la compañía prevé cerrar sus plantas catalanas porque hacerlo en otros países "es más difícil" y porque "a lo mejor no se han hecho bien las cosas" en España.

El presidente del comité de Barcelona, Juan Carlos Vicente (CCOO), y el secretario general de Sigen-USOC en Nissan, Miguel Ruiz, han comparecido hoy en una comisión conjunta de Empresa y Trabajo en el Parlament para explicar la situación de las plantas de la multinacional en Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, en las que trabajan 3.000 personas y que la multinacional cerrará a finales de año.

Ante los representantes de todos los grupos políticos del Parlament, Vicente ha afirmado que si Nissan cierra en Cataluña es porque hacerlo aquí es más fácil que en otros países, por lo que ha emplazado a los políticos a impulsar una reforma de la normativa laboral que permita recuperar la autorización administrativa en el caso de presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE).

Esto ahora no es así, de manera que Nissan "nos cuenta las milongas que le da la gana y se va. Eso debemos cambiarlo, debéis cambiarlo. Espero que nos ayudéis", ha subrayado Vicente.

Miguel Ruiz ha incidido en que si Nissan se va de Barcelona "es porque a lo mejor no se han hecho bien las cosas", ya que "si no, no se irían", porque son competitivos.

"Se van porque les es fácil", ha lamentado el dirigente de Sigen-USOC, que cree que las administraciones se lo tendrían que haber puesto difícil a Nissan "antes, pero no ahora", porque ya puede ser muy tarde.

Juan Carlos Vicente, por otro lado, ha llamado a jugar la baza del presidente de Renault España y exresponsable de Nissan en el país, José Vicente de los Mozos, y el expresidente de Seat y nuevo hombre fuerte de Renault, Luca de Meo, para salvar los puestos de trabajo.

"Tenéis que obligar a que cojan responsabilidad para con 25.000 familias, porque todos somos necesarios", ha subrayado.