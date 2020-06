Comité y dirección de Nissan Cantabria mantienen la negociación, que es "compleja"

El comité de Nissan en Los Corrales de Buelna y la dirección de la planta cántabra continúan hablando del futuro de la factoría, tras rechazar los trabajadores una bajada salarial del 40 %, y con el apoyo del Gobierno cántabro, cuyo consejero de Industria, Francisco Martín, reconoce que la negociación es "compleja".

Martín ha recordado que las tres partes -comité, dirección de la empresa y Gobierno- siguen trabajando en un plan de competitividad de la factoría de Nissan en Los Corrales de Buelna, que se prevé tener "antes del 26 de junio".

Tras la reunión mantenida con los representantes sindicales de la fábrica, en la que también ha estado el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, el consejero ha recordado la noticia "esperanzadora" que supuso para la planta cántabra el mantenimiento de la actividad después de que Nissan anunciara el cierre de su factoría de Barcelona.

Martín ha achacado esa decisión sobre la planta cántabra al "ejercicio de generosidad por muchas partes", desde los trabajadores a la dirección y el Gobierno cántabro, y ha señalado que todos asumieron el compromiso de llevar a cabo antes del 26 de junio un plan de competitividad para la factoría.

El consejero ha explicado que ayer tuvieron una reunión con la dirección y hoy están con los trabajadores, y a ambas partes ha pedido que mantengan la negociación, aunque entiende que se "generan tensiones como en cualquier proceso".

El presidente del comité de empresa de Nissan en Los Corrales de Buelna, Ángel Anibarro, quien ha valorado "positivamente" la reunión con Revilla y Martín, ha recordado que sigue la negociación con la dirección -que continúa mañana, viernes,- y que no se va a adelantar nada de lo hablado en esos encuentros.

Sí ha asegurado que el comité no ve viable la rebaja salarial del 40 por ciento que ha planteado la empresa y ha insistido en no hablar sobre la negociación hasta que no sea "efectivo".

Francisco Martín ha reiterado que el Gobierno esperará lo que se decida, porque el Ejecutivo está "para sumar", y para intentar que se mantenga el futuro de la empresa, "por lo menos, los próximos diez años".

"Lo que planteamos es que esa negociación se produzca desde un punto de vista respetuoso, aunque es compleja, pero el objetivo es que la empresa siga por muchos años, que se convierta en una referencia para el grupo y que tanto Renault como Nissan sigan confiando en la planta de Corrales", ha asegurado.

Y ha resaltado la garantía contrastada que tiene esa factoría, la experiencia y unos trabajadores perfectamente formados.

Sin embargo, ha reconocido que realizar inversiones para mejorar sus procesos productivos y obtener un consenso para ese plan de futuro para Cantabria.