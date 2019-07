Competencia insta a la RFEF a cambiar su propuesta de venta de derechos de TV de la Copa para 2019-2022

La CNMC ha emitido un informe en el que pide a la RFEF que modifique su propuesta de comercialización de los derechos audiovisuales en España, Europa y en los mercados internacionales porque, según ella, no se cumple en su totalidad con los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley de mayo de 2015.

Competencia ha realizado este informe previo de la propuesta de comercialización de estos derechos en virtud del artículo 4 del Real Decreto-ley de mayo de 2015, en el que se aprobó la venta centralizada de los derechos de televisión en el fútbol profesional.

En este sentido, la RFEF debe reformular su propuesta para "definir las facultades que le han sido otorgadas y limitarlas a la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el Real Decreto-ley", y adecuar los contenidos audiovisuales objeto de comercialización a los tiempos mencionados en el artículo 1.1. del citado Real Decreto.

Por otro lado, a juicio de Competencia, la propuesta no incluye las reservas de derechos, derechos no exclusivos, derechos incluidos, derechos reservados, otros derechos, que no se justifican, ni oportunidades y obligaciones comerciales relativas a la publicidad, que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación.

Asimismo, insta al organismo presidido por Luis Rubiales a eliminar la comercialización de los derechos de explotación mediante un proceso de negociación privada, "por ser contrario a un procedimiento público, transparente, competitivo y sin discriminación", y a precisar y matizar cuestiones que quedan insuficientemente determinadas (cobertura de todo el territorio, funcionamiento preciso y transparente del mecanismo de los precios de reserva).

Por último, se deben reformar los aspectos señalados en el informe "contrarios a los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos".

La CNMC recordó también que la propuesta de comercialización presentada por la RFEF estará sujeta a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en todos aquellos aspectos que excedan el amparo recogido en el Real Decreto-ley de mayo de 2015.