La Comunidad de Madrid tiene un riesgo alto de volver a incumplir la regla de gasto por la que se intervino el Ayuntamiento

La Comunidad de Madrid, Andalucía e Islas Baleares tienen un riesgo "alto, severo o grave" de incumplir la regla de gasto, aquella que impide gastar de un año para otro por encima de un determinado porcentaje establecido en función del crecimiento potencial de la economía, y que este ejercicio es de 2,4%, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esta situación se dio en 2017 y se podría repetir en 2018. El incumplimiento de la regla de gasto llevó a la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid en noviembre pasado.

Pero además de estas tres comunidades, en otras diez hay un riesgo "moderado" de incumplimiento (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana). Solo en Castilla y León, Islas Canarias, Aragón y La Rioja el riesgo de no respetar la citada regla de estabilidad presupuestaria es bajo.

Este riesgo "generalizado" de incumplimiento se puede explicar entre otras cosas por los vaivenes del Ministerio de Hacienda a la hora de fijar qué se considera gasto computable, según fuentes de la AIReF. Por ello, una de las recomendaciones de este organismo de vigilancia de las cuentas públicas irá dirigida a garantizar la estabilidad en el cálculo de la regla de gasto. "Para nosotros y para las administraciones es muy difícil ver la evolución del gasto computable, ya que cada año se han aplicado distintos criterios", aseguran las citadas fuentes.

Además, consideran que la regla de gasto tiene que reforzarse con el objetivo de estabilidad, "si no, encontramos situaciones en las que cumpliendo holgadamente el objetivo de déficit hay un riesgo generalizado de incumplir la regla de gasto".

La regla de gasto lleva en vigor desde 2012 como parte de las imposiciones establecidas por la Unión Europea para controlar los presupuestos en España y evitar una escalada del déficit.

AIReF ve necesario reformar y "cuidar" la regla de gasto

Según la AIReF, la regla de gasto tiene precisamente ahora que se van consiguiendo los objetivos de estabilidad presupuestaria su mayor relevancia. "Cuidemosla, las administraciones deben conocerla de antemano, y ser replicable. Esas modificaciones anuales son un poco chocantes", aseguran.

De hecho, la introducción de un criterio de flexibilización de la regla para las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado les ha "chocado", aunque no creen que vaya a tener mucha aplicación en tras comunidades aparte de Baleares y Canarias a corto plazo.

"Tenemos tres reglas de gasto (Estado, CCAA y Ayuntamientos) y los requisitos para las comunidades son menos exigentes que para los ayuntamientos", han explicado.

Lo que pide la AIReF es que se mejore la regla de gasto para acabar con situaciones "de inseguridad". "No tanto una reforma de la ley de estabilidad, pero sí un reglamento o norma que por lo menos aclarara los criterios de cálculo. Nos encontramos en una situación de inseguridad en cuanto a cuáles son los criterios que se van a aplicar cada año en una regla con clara vocación de medio plazo". "Se nos ha dicho que la aplicación de la regla de gasto está muy clara, pero creemos que no lo está y el problema es que este debate no existe", afirman.

Reunión con Hacienda para tratar la subida de pensiones

Preguntados por las novedades introducidas en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, los portavoces de AIReF han explicado que necesitan aclaración sobre varios aspectos que conciernen estas medidas (las más importantes son la subida de pensiones según IPC y la introducción de nuevos impuestos para sufragarlo, como un impuesto a las empresas tecnológicas). "Tenemos dudas sobre todo sobre los ingresos que se han anunciado para financiarlo", aseguran. Por ello, han solicitado una reunión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

De hecho, por ley la AIReF tendría que haber emitido un informe previo al envío del Programa de Estabilidad, aunque esto no ha sido posible porque lo han conocido al mismo tiempo que la Comisión Europea (el pasado 30 de abril a las 12 de la noche).

En todo caso, han señalado que "cualquier medida que suponga un empeoramiento hace más difícil cumplir el objetivo" de déficit.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "muy improbable" que Murcia cumpla este año el objetivo de déficit del 0,4 % del PIB y también considera "improbable" que lo consigan Extremadura y la Comunidad Valenciana.

No obstante y según fuentes de la AIReF, que ha hecho público un informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Comunidades Autónomas, el resto de las regiones cumplirán el objetivo de déficit con "holgura", informa EFE.