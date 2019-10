Copa Airlines lanza una campaña en favor de la detección temprana del cáncer

La aerolínea panameña Copa Airlines develó este miércoles el símbolo con la cinta rosada y azul, que identifica la lucha mundial contra el cáncer de mama y próstata, que llevará una decena de sus aviones durante este mes de octubre como parte de la campaña "Hazlo a tiempo".

La iniciativa, promovida en conjunto con el Despacho de la Primera Dama de Panamá, fue presentada en el aeropuerto internacional de Tocumen, el principal del país y considerado un importante centro de conexiones regionales.

La vicepresidenta de Recursos Humanos de Copa Airlines, Vidalia Fernández, expresó durante el acto que la campaña pretende transmitir un mensaje de reflexión y prevención de la enfermedad.

"Copa opera 350 vuelos al día con un promedio 40.000 pasajeros, si todas las tripulaciones hacen el anuncio sobre la prevención del cáncer y a la vez, las personas ven el emblema, podría hacerlos reflexionar para que se hagan los exámenes de detección", dijo la directiva.

Además, contó que la iniciativa de Copa se enmarca en la campaña nacional promovida por el Despacho de la Primera Dama con el lema "Uniendo fuerzas contra el Cáncer".

"El cáncer es una enfermedad que no avisa, no toca la puerta, no pide permiso e irrumpe en nuestras vidas. Siempre te golpea y nunca estamos preparados para recibir esta noticia", expresó en el evento la primera dama panameña, Yazmín Colón de Cortizo.

La diferencia, destacó la primera dama panameña, "es la detección temprana", por lo que instó a las mujeres a realizarse el examen de mama y a los hombres el de próstata.

En Panamá se atienden al año más de 3.600 casos de cáncer en el Instituto Oncológico Nacional (ION), siendo los más comunes el de mama, próstata, estómago, cuello uterino, pulmón y de piel.

La aerolínea panameña informó este miércoles que incentiva a sus 9.000 empleados a que se practiquen exámenes para la detección temprana del cáncer, como ultrasonidos de mama y el tacto rectal combinado con la prueba antígeno prostático específico que se realiza en sangre.

Copa Airlines y Copa Airlines Colombia, subsidiarias de Copa Holdings, ofrecen actualmente servicios a más de 80 destinos en 33 países del continente americano y el Caribe, y cuentan con una de las flotas más modernas en la industria y una puntualidad cercana al 90 %.