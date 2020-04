Copa Airlines podría no tener suficiente liquidez para hacer frente a la crisis del Covid-19

La empresa ha señalado que espera reducir sus tasas de nivel de efectivo, reduciendo gastos de capital en 2020, gastos fijos y variables, al margen de los gastos de capital obligatorios como los de mantenimiento de aeronaves.

La aerolínea ha estimado que en el caso de su operativa sea del 0% entre abril y diciembre, las pérdidas de dinero en efectivo mensuales rondarían los 85 millones de dólares (78 millones de euros), lo que supondría un total de unos 765 millones de dólares (706 millones de euros), frente a los 1.130 millones de dólares (1.043 millones de euros) en efectivo que la empresa disponía al finalizar marzo.

Este dinero sería el destinado a la parte fija de sueldos, salarios y beneficios, pagos de capital e intereses de deuda, costes de mantenimiento aeronaves y costes administrativos, entre otros.

"Estas medidas no compensarán por completo la pérdida en efectivo como resultado de la disminución en la venta de billetes, y no podemos garantizar que tengamos éxito en la implementación de estas iniciativas. Incluso después de dar efecto a nuestras iniciativas de ahorro de costes, es posible que no tengamos suficiente liquidez para operar nuestro negocio o beneficiarnos de una recuperación futura de la demanda", ha advertido la aerolínea.

Copa Airlines ha señalado que nunca antes habían experimentado una interrupción en sus operaciones de esta magnitud. "La propagación de COVID-19 y los recientes desarrollos que rodean la pandemia mundial están teniendo un impacto adverso sin precedentes en la industria de las aerolíneas", ha añadido.

La aerolínea también ha anunciado una oferta de emisión de bonos 'senior' convertibles de 350 millones de dólares (322 millones de euros) con vencimientos en abril de 2025, siempre sujeta a las condiciones de mercado, según informó la compañía en un comunicado.