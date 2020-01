La consejera delegada de Bankinter: "Tengo absolutamente claro que Jaime Botín es inocente"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, tiene "absolutamente claro" que Jaime Botín es inocente y está convencida de que la sentencia que lo declaró culpable por haber intentado sacar un Picasso en barco para venderlo en Reino Unido acabará revocándose.

Botín ha sido condenado a 18 meses de cárcel y multa de 52,4 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por pretender sacar en barco el cuadro de Picasso 'Cabeza de mujer joven', para venderlo en Reino Unido, siendo "plenamente consciente" de que el Gobierno se lo había prohibido. La obra, tasada en 26 millones, pasará a manos del Estado.

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2019, Dancausa ha defendido la "inocencia y honorabilidad" de Jaime Botín, propietario de Cartival, la sociedad que es el principal accionista de la entidad con un 22,8% del capital.

La banquera ha explicado que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid no es aún firme, por lo que lo más sensato es no hacer juicios paralelos. "Tengo absolutamente claro que se van a ganar los recursos, se va a revocar la sentencia y se va a poner de manifiesto que don Jaime Botín es inocente", ha subrayado.

"La verdad siempre acaba saliendo a luz. En este caso no va a ser distinto", ha precisado, al tiempo que ha añadido que Bankinter no es parte de este procedimiento, por lo que no le puede afectar de ninguna manera.

Dancausa ha recordado que Botín, también expresidente y exconsejero de Bankinter, dejó de tener puestos ejecutivos y de control en el banco en 2004. Desde entonces, han transcurrido más de 16 años.

El juicio se celebró el pasado mes de noviembre y la Fiscalía solicitaba para Botín cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros. La Abogacía pedía además que también la goleta en la que fue intervenido el cuadro cuando se encontraba en aguas francesas fuese a parar a manos del Estado.