Di Maio propone que Fincantieri reconstruya el puente derrumbado en Génova

El vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico de Italia, Luigi Di Maio, propuso hoy que la constructora pública italiana Fincantieri se encargue de la reconstrucción del puente derrumbado en la ciudad de Génova (noroeste), con dinero de la concesionaria Autostrade per l'Italia, filial de Atlantia.

"La empresa que vuelva a construir el puente debe ser, en mi opinión, estatal. Fincantieri es una excelencia mundial, puede levantar el puente en menos de un año", escribió Di Maio en un mensaje en las redes sociales.

"El hecho de que sea Fincantieri, con (la sociedad prestamista pública) Caja de Depósitos y Préstamos, la que se ocupe de la reconstrucción permitirá al estado tener un control firme en todo el proceso", añadió.

Reiteró que deberá ser Autostrade quien dé el dinero para volver a levantar el viaducto, algo que ya ha anunciado la concesionaria, que ha avanzado que movilizará un fondo de 500 millones de euros para ello.

Di Maio reflexionó, sin embargo, que no puede ser Autostrade quien se encargue de su reconstrucción porque "de quienes decían que el puente Morandi era seguro y no cumplieron con la manutención que debían, uno no se puede fiar".

El líder del Movimiento Cinco Estrellas volvió así a apuntar contra Autostrade, como ya han hecho diversos exponentes del Gobierno en los últimos días, por considerarla responsable de este siniestro que causó 43 muertos el pasado 14 de agosto, a pesar de que hay en curso aún dos investigaciones para esclarecer las causas.