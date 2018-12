Di Maio pide unidad al Gobierno de Italia, tras las tensiones por el Presupuesto

El líder del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y vicepresidente del Gobierno de Italia, Luigi Di Maio, hizo hoy un llamamiento a la unidad, tras las recientes divisiones protagonizadas con su socio, la ultraderechista Liga, en las negociaciones con Bruselas sobre los Presupuestos Generales para 2019.

"Es el momento de estar unidos, de no ceder a las instrumentalizaciones y a las provocaciones de quien le gustaría ver naufragar todo por lo que hemos luchado y estamos a un paso de obtener. Confío en que quien está en el Gobierno quiere realizar lo que hemos firmado en el programa", escribió Di Maio en el blog del M5S.

Las palabras del líder del M5S se producen después de que en los últimos días su formación haya vivido algunas discrepancias con su socio, la Liga, que lidera el otro vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Matteo Salvini.

Uno de los elementos que les divide es la propuesta del M5S de implantar lo que en Italia llaman la "ecotasa", un impuesto a los vehículos que generen mayores emisiones, y dar incentivos a los ecológicos.

"No habrá ningún impuesto para los nuevos coches. No está en el programa de Gobierno. Puedo decirlo en nombre del M5S y del mío, no habrá ninguna tasa sobre los coches", advirtió hoy Salvini.

El ministro del Interior se refirió en estos términos a una iniciativa que ha sido rechazada por la patronal en el país, mientras que en los últimos días el vicesecretario de Transportes, Michele Dell'Orco (M5S), había subrayado que "favorecer la compra de automóviles ecológicos es imprescindible".

Además, recientemente también el subsecretario de la Presidencia de Gobierno italiano, Giancarlo Giorgetti, consideró fundamental detallar mecanismos para evitar que el subsidio para parados que defiende el M5S pueda fomentar la contratación en negro, un elemento que critica la oposición.

El Gobierno italiano está negociando con la Comisión Europea un presupuesto para el próximo año que cumpla las normativas comunitarias y que evite la apertura de un procedimiento sancionador, después de que el Ejecutivo comunitario haya rechazado en dos ocasiones el plan de Roma para 2019.

El Ejecutivo italiano había previsto inicialmente para 2019 un déficit del 2,4 % del producto interior bruto (PIB), una cifra que acaba de rectificar al 2,04 % tras las advertencias de Bruselas.

Esta propuesta tiene que ser estudiada por la Comisión y el Gobierno italiano aún no ha explicado públicamente si este recorte afectará a la financiación de las promesas estrella de las dos formaciones, la ayuda al desempleo y la reforma del sistema de pensiones.

Di Maio confió en que las negociaciones con Bruselas "permitirán a Italia evitar el procedimiento por infracción" y dijo que el plan presupuestario de Roma quiere fomentar el crecimiento.

Salvini también manifestó su esperanza de que "de Bruselas llegue una respuesta positiva en las próximas horas", porque si no es así, opinó, "significará que alguien quiere el mal de Italia y de los italianos".