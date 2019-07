Dirigentes confirman oposición definitiva a proyecto minero de Southern Perú

Los dirigentes del Valle del Tambo, en la región peruana de Arequipa, afirmaron este miércoles a Efe que su decisión de rechazar el proyecto minero de cobre Tía María es definitiva, porque los miles de habitantes de esa zona de Perú defienden su modo de vida vinculado a la agricultura.

"Es un no técnico, un no legal y un no social, por ningún lado se puede introducir o nos pueden decir técnicamente, legalmente o socialmente, que estamos equivocados", enfatizó el dirigente Ricardo Quispe Aguilar, miembro de la Coordinadora de Lucha Social de la provincia de Islay y el Valle del Tambo.

Quispe, quien llegó a Lima para participar en la presentación del reporte Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), agregó que una asamblea popular en el valle acordó exigir "la cancelación de la licencia de construcción" que otorgó el Gobierno la semana pasada a Southern Perú, filial del Grupo México.

"No hay más", reiteró antes de defender el derecho de los pobladores a determinar "cómo queremos vivir, no que nos impongan cómo debemos vivir".

Miguel Meza, vocero de la Defensa del Valle del Tambo, explicó a Efe que su localidad "tiene productos muy importantes", que se distribuyen en el sur de Perú y en Lima, así como en países como Brasil y Bolivia.

"El 27 de septiembre del 2009 hicimos una consulta vecinal para definir si la gente quería o no quería este proyecto, los resultados fueron realmente contundentes: el 97,7 % le dijo no al proyecto Tía María", indicó.

Los habitantes de la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa, acatan desde este lunes una paralización indefinida convocada por autoridades y organizaciones locales del valle agrícola del Tambo, donde se planea instalar Tía María, que puede ser una de las más grandes minas de cobre de Suramérica.

En la región se cree que la puesta en marcha de la mina dañará severamente el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, y no confían en los planes expuestos por los responsables de Tía María para atenuar los efectos de la explotación del yacimiento.

Southern garantiza que usará agua de mar desalinizada para sus operaciones y que construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso "a distancia prudente del valle de Tambo" para el transporte de sus suministros y producción.

Además, al recibir la licencia, la empresa reiteró que no comenzará a desarrollar el proyecto "sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo para absolver las inquietudes y dar las garantías que la población necesita a fin de lograr un contexto social más favorable".

Quispe dijo, al respecto, que "todo el sur del país" apoya su protesta, porque buscan "garantizar que las futuras generaciones tengan agua limpia, agricultura limpia, turismo limpio y pesca artesanal".

"Tenemos el agua más limpia y van a contaminarla", sostuvo antes de preguntar si en Perú "¿manda la empresa privada o manda el Gobierno?", ya que el anuncio de la licencia de construcción fue hecho público por Southern y no por el Ejecutivo.

Meza sostuvo, a su turno, que desde que hizo la consulta popular de 2009 los pobladores del valle estuvieron "muy pendientes defendiendo el agro" y protagonizaron dos grandes huelgas que dejaron un saldo de 8 personas muertas.

"Reiteramos que fue un saldo de 8 muertos y no hay perdón ni olvido, hay un pueblo que ha resistido en diferentes acciones sociales", indicó antes de decir que esperan que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, "llegue al valle del Tambo con la cancelación definitiva de la licencia de construcción".

"Creo que el Estado debe preocuparse porque no hay valles tan productivos como el valle del Tambo, creo que tenemos que seguir luchando, buscando la forma como preservarlo" remarcó para luego agregar que la zona "es importante para la seguridad alimentaria" de Perú, ya que produce arroz, papa, azúcar, camote, zapallo, verduras y aceitunas, entre otros productos.

Ante las protestas de los pobladores, Vizcarra admitió este martes que "no están dadas las condiciones" para que comience la construcción de la mina y dijo que la licencia de construcción no implica el inicio de la obra.

Tía María, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.