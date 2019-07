Dominica pide compensaciones a UE por incluirla en lista de paraísos fiscales

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, dijo este martes que la Unión Europea (UE) debería considerar algún tipo de compensación para ese pequeño territorio caribeño una vez que fue sacado de su lista negra de paraísos fiscales.

Las declaraciones de Skerrit se producen después de que los ministros de Economía y Finanzas de la UE decidieran el pasado 14 de junio sacar de su lista negra a Dominica, en tanto que el país cumplió sus compromisos para poner sus normas fiscales en línea con las exigencias europeas.

Según explicó en aquella fecha el Consejo de ministros de la UE, Dominica "ha implementado sus compromisos y abordado las preocupaciones de la UE sobre el intercambio automático de información".

"Estamos viendo algunos movimientos en el mundo para tratar de volver a colonizar la región y como no pueden hacerlo políticamente lo intentan a través de los instrumentos económicos", subrayó Skerrit en declaraciones a medios locales.

"Hemos sufrido por esto, por lo que cuando me llamaron para decirme que sacaron a Dominica de la lista negra y darnos sus felicitaciones les dije que no las necesitaba y que no podían hacer una injusticia a mi país", sostuvo el primer ministro.

"Me pregunté qué tipo de compensación deberían darnos", dijo Skerrit.

Elogió además a China por "ser una guía de principios en este mundo defendiendo a naciones como la nuestra contra las injusticias".

Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), durante su cumbre anual en Santa Lucía el pasado fin de semana, expresaron su profunda preocupación por la continua inclusión en las listas negra de la UE de algunos países del Caribe, lo que aseguraron es una amenaza directa para el bienestar económico de esos territorios y de la región en su conjunto.

Los líderes regionales destacaron en la declaración final de la cumbre que cada Estado miembro tiene el derecho soberano de determinar su política fiscal y que es inaceptable que se impusieran sanciones por parte de la UE.

Los países del Caricom lamentaron las sanciones arbitrarias de la UE con respecto a la política fiscal y la transparencia financiera sin una consulta con los territorios afectados.

Dijeron que también "aborrecían la inclusión continua" de los países del Caribe en la lista de las principales jurisdicciones de lavado de dinero de Estados Unidos, ya que transmite la percepción errónea de que esa región es de alto riesgo.

Enfatizaron además la necesidad de que los Estados miembros de Caricom continúen vigilando los diversos procesos en curso en la Unión Europea sobre temas fiscales en el mundo para proteger sus intereses nacionales.

Los líderes regionales también acordaron redefinir la estrategia del Caricom respecto a la inclusión de sus países miembros en las listas negras de paraísos fiscales y realizar mayores esfuerzos para asegurar una mayor colaboración con la Unión Europea y los Estados Unidos en asuntos de fiscalidad.

Tras la eliminación de Dominica, quedan -del proceso iniciado en 2017- un total de 11 jurisdicciones en esa lista, que incluye a Samoa Americana, Belice, Fiji, Guam, las Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.

La Unión Europea actualiza regularmente su lista negra de paraísos fiscales sobre la base de evaluaciones periódicas, la última de las cuales tuvo lugar en marzo pasado.

A partir de 2020, se harán dos revisiones al año, en las que se comprobará el desempeño de los países con respecto a los tres criterios fundamentales en que se basa la lista: la transparencia, la justicia fiscal y el respeto a las normas internacionales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible.