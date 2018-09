EE.UU. dice que a Canadá "se le agota el tiempo" para un acuerdo comercial

El representante de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer, afirmó hoy que a Canadá "se le agota el tiempo" en la reforma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero indicó que si se cierra primero un acuerdo bilateral con México, Ottawa podría adherirse después.

"Se nos está acabando el tiempo y, si no podemos llegar a un acuerdo con Canadá, no vamos a alejarnos de uno con México", dijo Lighthizer en la cumbre Concordia de Nueva York, donde conversó con el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de EEUU, Myron Brilliant.

El representante de Comercio señaló que EEUU "no va a decir que no a un acuerdo solo por Canadá" y, aunque expresó su esperanza de que ambos países finalmente avancen, "si no, podrán hacer un acuerdo por separado más tarde, ya que no podemos renunciar a un enorme socio comercial".

"Vamos a seguir adelante con México. Si Canadá se une, sería lo mejor. Si se une más tarde, pues eso será lo que ocurrirá. Ciertamente, queremos un acuerdo con Canadá", desgranó el funcionario sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral en lugar de trilateral.

Las negociaciones entre EEUU y México han dado lugar a un principio de pacto que, según Lighthizer, Washington quiere tener firmado para el 30 de septiembre, sesenta días antes de que acabe su mandato el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Señaló que Canadá no está "haciendo las concesiones que creemos necesarias" de cara a la próxima fecha límite de las negociaciones, este fin de semana, y reconoció que hay "mucha distancia" en los asuntos de productos lácteos y resolución de disputas.

El TLCAN, en vigor desde 1994 entre México, Canadá y EEUU, permite la transacción por valor de un billón de dólares anuales en intercambios entre los tres países, pero se está renovando a petición del jefe de la Casa Blanca, que lo ha calificado de "desastre".